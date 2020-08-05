Тимошенко заработала 24 тысячи, а Порошенко - 76. Зарплата председателей фракций и групп Рады в июле

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в июле составила от 24,6 тыс. до 81,5 тыс. гривен, в то время, как в июне получили от 31,6 тыс. до 42,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Отмечается, что в июле председателям парламентских фракций и групп, а также депутатам Рады помимо заработной платы была начислена оплата ежегодного отпуска.

Давид Арахамия на должности председателя фракции "Слуга народа" в июле получил 67 860 гривен зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко - 43 302 гривны.

Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 67 281 гривну и 65 371 гривну соответственно, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко заработала 24 642 гривны.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, Ирина Геращенко и бывший Президент Петр Порошенко за июнь получили 76 046 гривен, 65 584 гривны и 39 016 гривен соответственно, а председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин - 77 936 гривен.

Сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 65 565 гривен и 81 542 гривны соответственно, председатель группы "Довіра" Олег Кулинич - 76 763 гривны.

Среди всех депутатов самая большая зарплата за июль в размере 95 002 гривен начислена депутату от "Оппозиционной платформы" Николаю Макаренко.

Также зарплату в размере 94 374 гривны получила депутат от "Слуги народа" Любовь Шпак, 94 244 гривны - внефракционная депутат Юлия Свитличная, 92 873 гривны - депутат от "Батьківщини" Иван Кириленко, 92 834 гривны - депутат от "Оппозиционной платформы" Григорий Мамка, 92 504 гривны - депутат от "Слуги народа" Валерий Колюх, 92 340 гривен - депутат от "Слуги народа" Татьяна Цыба, 91 522 гривны - депутат от "Слуги народа" Сергей Кальченко, 91 481 гривну - депутат от "Слуги народа" Иван Юнаков, 91 269 гривен - депутат от "Слуги народа" Ольга Коваль, 90 955 гривен - депутат от "Слуги народа" Юлия Овчинникова, 90 902 гривны - депутат группы "За будущее" Ирина Констанкевич, 90 290 гривен - депутат от "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич, 90 273 гривны - депутат от группы "Довіра" Николай Кучер.

Самую маленькую зарплату в размере 15 062 гривны получила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Также менее 20 тыс. гривен зарплаты за июль получил депутат от "Евросолидарности" Андрей Лопушанский - 19 632 гривны.

Как сообщали Українські Новини, с членов набсоветов и руководства госкомпаний снимут ограничение по зарплате.

Кроме того, глава Верховного Суда Данишевская в июле заработала на 416 тыс. гривен больше, чем в июне.