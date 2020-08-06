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06 августа 2020, четверг, 13:27 427
Политика 2020-08-06T14:15:01+03:00
Українські Новини
Несоблюдение коронавирусных правил. В Италии пригрозили Ryanair запретом на полеты

Несоблюдение коронавирусных правил. В Италии пригрозили Ryanair запретом на полеты

Валерия Драгомирова
Италия, Ryanair, Запрет на полеты, Нарушение карантина
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Итальянское управление гражданской авиации (Enac) пригрозило авиакомпании Ryanair приостановкой разрешения на полеты в Италию в связи с несоблюдением правил безопасности, связанных с Covid-19.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

Управление направило соответствующее предупреждение Ryanair и "одновременно уведомило компетентный ирландский орган о неоднократных нарушениях норм здравоохранения по COVID-19, введенных итальянским правительством, чтобы защитить здоровье пассажиров".

Сообщается, что речь идет о несоблюдении принципов социального дистанцирования и порядка действий, предложенного сотрудникам в ситуациях, когда выполнение этих условий по объективным причинам невозможно.

"Если будет установлено дальнейшее невыполнение обязательств, установленных национальными правилами, Enac будет обязан применять положения навигационного кодекса и приостановить все авиационные перевозки в национальных аэропортах, что потребует от перевозчика перенаправления всех пассажиров, которые уже купили билеты", - говорится в заявлении .

В Ryanair отвергают обвинения итальянского регулятора и утверждают, что делают все возможное для защиты пассажиров.

"Заявления ENAC не соответствуют действительности. Ryanair полностью соблюдает меры, установленные итальянским правительством, и наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы уменьшить взаимодействие как на наших самолетах, так и в аэропортах для защиты здоровья наших пассажиров", - ответила авиакомпания.

Как сообщали Українські Новини, Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени. 

Тем временем Ryanair открыл рейсы из Львова в 3 итальянских города и планирует открыть еще в 5 городов с марта 2021. 

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