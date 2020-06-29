Минэкономики хочет закупить почти 400 авиабилетов на 7,6 млн гривен

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило тендер на закупку услуг по приобретению авиабилетов для командировок ожидаемой стоимостью 7,59 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно им, предусматривается закупка билетов на прямые рейсы.

В случае отсутствия прямых рейсов, заказчиком могут приниматься предложения с указанием рейсов с пересадками.

Сложные рейсы должны иметь оптимальные стыковки не только по стоимости билетов, но и по времени и расстоянию перелетов.

Стоимость билета должна включать аэропортовые сборы, сборы на безопасность, все налоги и платежи.

Цены на авиабилеты по отдельным направлением устанавливаются в долларах, при этом цена договора отмечается в национальной валюте Украины и определяется по расчетному валютному курсу - 29 гривен за 1 доллар.

Отмечается, что в целом нужно 387 билетов, в частности в Дубай, Париж, Измир, Шанхай, Буэнос-Айрэс, Брюссель, Женеву, Осло, Токио, Джакарту.

Срок поставки - до 31 декабря.

Конечный срок подачи предложений - 27 июля, аукцион назначен на 1 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен.

Также на карантине Служба судебной охраны хочет закупить 70 автомобилей за 59 млн гривен.