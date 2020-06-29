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29 июня 2020, понедельник, 11:27 1020
Экономика 2020-06-29T12:00:02+03:00
Українські Новини
Минэкономики хочет закупить почти 400 авиабилетов на 7,6 млн гривен

Минэкономики хочет закупить почти 400 авиабилетов на 7,6 млн гривен

Анна Рудык
Минэкономики, Закупки, Госзакупки, Prozorro
Министерство экономики. Фото: novosti-segodnja1.uа
Министерство экономики. Фото: novosti-segodnja1.uа

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило тендер на закупку услуг по приобретению авиабилетов для командировок ожидаемой стоимостью 7,59 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно им, предусматривается закупка билетов на прямые рейсы.

В случае отсутствия прямых рейсов, заказчиком могут приниматься предложения с указанием рейсов с пересадками.

Сложные рейсы должны иметь оптимальные стыковки не только по стоимости билетов, но и по времени и расстоянию перелетов.

Стоимость билета должна включать аэропортовые сборы, сборы на безопасность, все налоги и платежи.

Цены на авиабилеты по отдельным направлением устанавливаются в долларах, при этом цена договора отмечается в национальной валюте Украины и определяется по расчетному валютному курсу - 29 гривен за 1 доллар.

Отмечается, что в целом нужно 387 билетов, в частности в Дубай, Париж, Измир, Шанхай, Буэнос-Айрэс, Брюссель, Женеву, Осло, Токио, Джакарту.

Срок поставки - до 31 декабря.

Конечный срок подачи предложений - 27 июля, аукцион назначен на 1 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен.

Также на карантине Служба судебной охраны хочет закупить 70 автомобилей за 59 млн гривен.

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