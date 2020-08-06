подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 августа 2020, четверг, 12:45 437
Бизнес 2020-08-06T15:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленский упростил жизнь для ФЛП, одобрив отмену книги учета доходов

Зеленский упростил жизнь для ФЛП, одобрив отмену книги учета доходов

Кира Молчанова
Налоги, Доходы, ФЛП, Владимир Зеленский
Работа. Фото: Pexels
Работа. Фото: Pexels

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене требования вести книги учета доходов для ФЛП.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українські Новини.

Закон предусматривает следующие новации:

  • отмену обязательного ведения книги учета доходов для "упрощенцев" - неплательщиков НДС;
  • возможность получать электронные письма от налоговой в электронном кабинете и на e-mail;
  • отмену заявления на присоединение к договору о признании электронных документов
  • автоматическую регистрацию жалоб плательщика в электронном кабинете;
  • отражение в электронном кабинете налогоплательщика наряду с суммами налоговых обязательств даты их возникновения;
  • упрощение для предпринимателя механизма доказывания отсутствия своей вины в случае возникновения технических ошибок.

Как сообщали Українські Новини, в июле Верховная Рада отменила требование вести книги учета доходов для ФЛП.

Украина обязалась перед Международным Валютным Фондом не расширять упрощенную систему налогообложения.

Ранне у "Приватбанка" заработало единое приложение для физлиц и предпринимателей.

Больше новостей о: Налоги Доходы ФЛП Владимир Зеленский

Однорукие бандиты возвращаются, ФОПам отменили кни...
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты....
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется ...
Бывший премьер Фокин будет работать в ТКГ, — Зелен...
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену
С понедельника карантин могут усилить в четырех областях
Новости
Израиль возобновляет авиасообщение и ослабляет карантин 14:57
В Мининфраструктуры хотят вернуть в поезда наряды полиции после случая с избиением девушки 14:51
Зеленского просят начинать учебный день в школах и детсадах со сжигания шин для патриотического воспитания 14:49
Олег Ляшко. Скриншот видео Youtube
Генпрокурору нужно уволить Панова, который помогает налоговику времен Януковича, - Ляшко 14:45 Видео
Нужны ли маски в классах. В МОЗ рассказали о правилах работы школ на время карантина 14:40 Инфографика
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
ДТП под Киевом. Скриншот видео
Под Киевом произошла смертельная авария 11:35
больше новостей
Апелляционный суд отменил арест коллекции картин Порошенко 10:50
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
больше новостей
В Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok