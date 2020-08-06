Зеленский упростил жизнь для ФЛП, одобрив отмену книги учета доходов

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене требования вести книги учета доходов для ФЛП.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українські Новини.

Закон предусматривает следующие новации:

отмену обязательного ведения книги учета доходов для "упрощенцев" - неплательщиков НДС;

возможность получать электронные письма от налоговой в электронном кабинете и на e-mail;

отмену заявления на присоединение к договору о признании электронных документов

автоматическую регистрацию жалоб плательщика в электронном кабинете;

отражение в электронном кабинете налогоплательщика наряду с суммами налоговых обязательств даты их возникновения;

упрощение для предпринимателя механизма доказывания отсутствия своей вины в случае возникновения технических ошибок.

Как сообщали Українські Новини, в июле Верховная Рада отменила требование вести книги учета доходов для ФЛП.

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