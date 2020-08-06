Зеленский упростил жизнь для ФЛП, одобрив отмену книги учета доходов

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене требования вести книги учета доходов для ФЛП. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українські Новини. Закон предусматривает следующие новации: отмену обязательного ведения книги учета доходов для "упрощенцев" - неплательщиков НДС; возможность получать электронные письма от налоговой в электронном кабинете и на e-mail; отмену заявления на присоединение к договору о признании электронных документов автоматическую регистрацию жалоб плательщика в электронном кабинете; отражение в электронном кабинете налогоплательщика наряду с суммами налоговых обязательств даты их возникновения; упрощение для предпринимателя механизма доказывания отсутствия своей вины в случае возникновения технических ошибок. Как сообщали Українські Новини, в июле Верховная Рада отменила требование вести книги учета доходов для ФЛП. Украина обязалась перед Международным Валютным Фондом не расширять упрощенную систему налогообложения. Ранне у "Приватбанка" заработало единое приложение для физлиц и предпринимателей.