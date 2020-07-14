Верховная Рада упростила работу ФЛП. Что изменилось

В то время, как количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду, Верховная Рада отменила требование вести книги учета доходов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

За принятие в целом законопроекта № 2524 проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроект разработан с целью усовершенствования работы с электронным кабинетом налогоплательщика, упрощения налогового учета, стимулирования добровольного ограничения бумажного документооборота и отмены некоторых требований, которые потеряли актуальность на данном этапе развития отношений в налоговой сфере.

Законопроект предусматривает следующие новации: отмену обязательного ведения книги учета доходов для "упрощенцев" - неплательщиков НДС; возможность получать электронные письма от налоговой в электронном кабинете и на e-mail; отмену заявления на присоединение к договору о признании электронных документов; автоматическую регистрацию жалоб плательщика в электронном кабинете; отражение в электронном кабинете налогоплательщика наряду с суммами налоговых обязательств даты их возникновения; упрощение для предпринимателя механизма доказывания отсутствия своей вины в случае возникновения технических ошибок.

Как сообщали Українські Новини, Украина обязалась перед Международным Валютным Фондом не расширять упрощенную систему налогообложения.

Ранне у "Приватбанка" заработало единое приложение для физлиц и предпринимателей.