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06 августа 2020, четверг, 11:59 386
Lifestyle 2020-08-06T12:15:01+03:00
Українські Новини
В Антарктике неожиданно выросло количество императорских пингвинов

В Антарктике неожиданно выросло количество императорских пингвинов

Валерия Драгомирова
Антарктика, Пингвины, Императорские пингвины
Пингвины. Фото: pixabay
Пингвины. Фото: pixabay

И пока в Антарктиду вернулись пингвины из-за аномально теплой зимы, многочисленные колонии императорских пингвинов на берегах Антарктиды обнаружили со спутников. Об этом пишет "BBC Украина". 

На снимках из космоса их определяют по большими пятнами помета (гуано) на морском льду.

По подсчетам ученых, это означает рост популяции императорских пингвинов на 5-10%. Сейчас их численность оценивается в 278,5 тыс. репродуктивных пар.

Это замечательное событие, поскольку считается, что культовые птицы в нынешнем веке оказались под угрозой из-за потепления в регионе.

Весь жизненный цикл императорских пингвинов тесно связан с плавающим льдом в океане, а его площадь в предстоящие десятилетия сократится.

Как предсказывают климатические модели, последствия для них будут тяжелыми. Один из прогнозов предполагал, что к 2100 году количество императорских пингвинов сократится вдвое.

Сейчас императорских пингвинов относят к "потенциально уязвимым" видам по классификации Международного союза охраны природы. В прошлом году ученые предлагали перевести их в категорию "уязвимых".

Как сообщали Українські Новини, в феврале в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд, температура на базе Эсперанза поднялась до +18.3 градусов.

Ранее в Чикаго в закрытом на карантин океанариуме выпустили пингвинов погулять по территории и посмотреть на рыб. 

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