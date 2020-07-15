Новость о том, что известный американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США на выборах в 2020 году, облетела весь мир, разделив общество на тех, кто поддерживает исполнителя в его намерениях — и его "антифанов".

На днях стало известно о том, что музыкант выбыл из президентской гонки через две недели после объявления. А семья рэпера считает, что его желание баллотироваться - последствия обострения психического расстройства. Об этом сообщает Intelligencer.

Как заявили родственники Уэста, его президентская кампания является "эпизодом обострения биполярного расстройства", однако в семье надеются, что все стихнет и его состояние стабилизируется, как это бывало и раньше.

Как расскзал специалист по подготовке к выборам Стив Кремер, которого команда Уеста наняла для того, чтобы зарегистрировать кандидата в двух штатах, изначально рэпер заручился поддержкой большого количества людей, На кампанию работали как оплачиваемые сотрудники, так и волонтеры.

Кампания казалась серьезной и перспективной, но команда Уэста не прокоментировала свои дальнейшие действия. Как позже заявил Кремер, музыкант вышел из гонки.

"Я не могу сказать о Канье ничего хорошего или плохого. Каждый имеет свое личное решение о том, почему он принимает решения. Баллотирование в президенты — это одна из самых сложных задач для того, чтобы действительно об этом думать", — сказал Кремер.

Издание отмечает, что анализ шагов музыканта в его предвыборных намерениях говорит о том, что кампанию вели не серьезно, поэтому неудивительно, что ей не хватило сил для завершения задач по регистрации для участия на выборах.

"Уест точно попытается баллотироваться в будущем. Дональд Трамп неоднократно намекал на свои президентские планы перед тем, как бесславно съехал на золотом эскалаторе в 2015 году. Амбиции Уэста стать кандидатом в президенты должны были бы быть более серьезными, чем его амбиции стать Вилли Вонкой", — резюмировал Intelligencer.

Как сообщали Українські Новини, ранее Канье Уэст дал интервью журналу Forbes, в котором выступил против абортов, вакцинации, а также назвал коронавирус гневом Бога.