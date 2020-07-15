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  • Канье Уэст выбыл из президентской гонки. Семья рэпера назвала его амбиции стать президентом психическим расстройством
15 июля 2020, среда, 20:48 526
Америка 2020-07-15T21:15:02+03:00
Українські Новини
Канье Уэст выбыл из президентской гонки. Семья рэпера назвала его амбиции стать президентом психическим расстр

Канье Уэст выбыл из президентской гонки. Семья рэпера назвала его амбиции стать президентом психическим расстройством

Елизавета Кесельман
США, Канье Уэст, президентская гонка, Выборы президента США 2020
Канье Уэст. Фото: dailymail.co.uk
Канье Уэст. Фото: dailymail.co.uk

Новость о том, что известный американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США на выборах в 2020 году, облетела весь мир, разделив общество на тех, кто поддерживает исполнителя в его намерениях — и его "антифанов".

На днях стало известно о том, что музыкант выбыл из президентской гонки через две недели после объявления. А семья рэпера считает, что его желание баллотироваться - последствия обострения психического расстройства. Об этом сообщает Intelligencer.

Как заявили родственники Уэста, его президентская кампания является "эпизодом обострения биполярного расстройства", однако в семье надеются, что все стихнет и его состояние стабилизируется, как это бывало и раньше.

Как расскзал специалист по подготовке к выборам Стив Кремер, которого команда Уеста наняла для того, чтобы зарегистрировать кандидата в двух штатах, изначально рэпер заручился поддержкой большого количества людей, На кампанию работали как оплачиваемые сотрудники, так и волонтеры.

Кампания казалась серьезной и перспективной, но команда Уэста не прокоментировала свои дальнейшие действия. Как позже заявил Кремер, музыкант вышел из гонки.

"Я не могу сказать о Канье ничего хорошего или плохого. Каждый имеет свое личное решение о том, почему он принимает решения. Баллотирование в президенты — это одна из самых сложных задач для того, чтобы действительно об этом думать", — сказал Кремер.

Издание отмечает, что анализ шагов музыканта в его предвыборных намерениях говорит о том, что кампанию вели не серьезно, поэтому неудивительно, что ей не хватило сил для завершения задач по регистрации для участия на выборах.

"Уест точно попытается баллотироваться в будущем. Дональд Трамп неоднократно намекал на свои президентские планы перед тем, как бесславно съехал на золотом эскалаторе в 2015 году. Амбиции Уэста стать кандидатом в президенты должны были бы быть более серьезными, чем его амбиции стать Вилли Вонкой", — резюмировал Intelligencer.

Как сообщали Українські Новини, ранее Канье Уэст дал интервью журналу Forbes, в котором выступил против абортов, вакцинации, а также назвал коронавирус гневом Бога. 

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