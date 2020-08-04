подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Динамо готовится к первому товарищескому матчу в новом сезоне
04 августа 2020, вторник, 11:44 793
Спорт 2020-08-04T12:15:02+03:00
Українські Новини
Динамо готовится к первому товарищескому матчу в новом сезоне

Динамо готовится к первому товарищескому матчу в новом сезоне

Олексій Козаченко
ФК Динамо, Новый сезон, Мирча Луческу, ФК Верес
ФК Динамо. Фото: facebook клуба
ФК Динамо. Фото: facebook клуба

Пока в Украине на футбольные матчи разрешили пускать зрителей, футбольные клубы страны продолжают подготовку к новому сезону. В рамках этой подготовки клуб "Верес" из Ровно сыграет с основным составом киевского "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт "Вереса".

7 августа запланирован товарищеский матч против вице-чемпионов Украины - киевского "Динамо".

"Киевляне предложили нам сыграть такой матч и мы конечно согласились. Игра против такой команды, одного из грандов украинского футбола - это очень хорошо для нас. Команда сможет оценить свои возможности на фоне очень сильного соперника. Игроки смогут проверить себя", -сообщил наставник "Вереса" Юрий Вирт.

Стоит отметить, что для киевлян этот поединок станет первым под руководством Мирчи Луческу. Вероятнее всего игра состоится на тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе.

"Но самое главное для нас - не уметь настроиться на матче с "Шахтером", или "Динамо". А уметь с такой же ответственностью и концентрацией подходить к матчам с "Альянсом" и "Нивой"", - сказал также Юрий Вирт.

Динамо на тренировке. Фото: facebook клубаДинамо на тренировке. Фото: facebook клуба

Как сообщали Українські Новини, футбольные еврокубки возвращаются после пандемии коронавирусной инфекции. 

Также, Луческу анонсировал, кто будет ему ассистировать в работе с командой.

Больше новостей о: ФК Динамо Новый сезон Мирча Луческу ФК Верес

"Шахтер" потролил Луческу в его день рождения, пож...
На "Интере" начинается новый сезон "Полезный прогр...
Догоним ВВП Украины 2013 года, в Минске задержали ...
Футболистам НК "Верес" грозит штраф или исправител...
Заболеваемость коронавирусом после двухдневного падения начала увеличиваться, а смертность выросла вдвое
Угрожавшему взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримову сообщили о подозрении в совершении теракта
Новости
В Карпатах ГосЧС спасало трех туристов: двум стало плохо, один потерялся 12:20
В Киеве за сутки коронавирусом заразились еще 9 детей. Заболеваемость начала расти 12:12
Мэр Тернополя отмечает протестные настроения жителей из-за присвоения городу "красного уровня" эпидопасности 12:03
Моряков в Тихом океане нашли по надписи SOS на песке.
На необитаемом острове в Тихом океане нашли пропавших моряков благодаря надписи SOS на песке 12:00
В Киеве на Жмаченко,20, благодаря инвестору, появится реабилитационный городок 11:59
больше новостей
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
На западной границе Украины образовались огромные очереди 18:18
больше новостей
В Киевской области начало расти количество новых случаев COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok