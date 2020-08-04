Динамо готовится к первому товарищескому матчу в новом сезоне

Пока в Украине на футбольные матчи разрешили пускать зрителей, футбольные клубы страны продолжают подготовку к новому сезону. В рамках этой подготовки клуб "Верес" из Ровно сыграет с основным составом киевского "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт "Вереса".

7 августа запланирован товарищеский матч против вице-чемпионов Украины - киевского "Динамо".

"Киевляне предложили нам сыграть такой матч и мы конечно согласились. Игра против такой команды, одного из грандов украинского футбола - это очень хорошо для нас. Команда сможет оценить свои возможности на фоне очень сильного соперника. Игроки смогут проверить себя", -сообщил наставник "Вереса" Юрий Вирт.

Стоит отметить, что для киевлян этот поединок станет первым под руководством Мирчи Луческу. Вероятнее всего игра состоится на тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе.

"Но самое главное для нас - не уметь настроиться на матче с "Шахтером", или "Динамо". А уметь с такой же ответственностью и концентрацией подходить к матчам с "Альянсом" и "Нивой"", - сказал также Юрий Вирт.

Динамо на тренировке. Фото: facebook клуба

Как сообщали Українські Новини, футбольные еврокубки возвращаются после пандемии коронавирусной инфекции.

Также, Луческу анонсировал, кто будет ему ассистировать в работе с командой.