Лига чемпионов — 2019/20: расписание предстоящих матчей

В связи с приостановкой турнира еврокубка из-за пандемии коронавируса в марте, оставшиеся матчи будут доиграны в августе. Первые матчи Лиги чемпионов пройдут 7 августа, а 23 августа будет известен победитель. О нынешнем положении клубов в турнирной таблице рассказывает Uefa.com. Кто уже в четвертьфинале? Вышли в 1\/4 финала: "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен", "РБ Лейпциг" - "Атлетико". Ни один из этих клубов еще не выигрывал Лигу чемпионов. "Аталанта" и "РБ Лейпциг" впервые пробились в 1\/4 финала. "Аталанта" проводит первый сезон в Лиге чемпионов, а "Лейпциг" - второй. Кто еще не успел сыграть в 1\/8 финала: Все матчи начинаются в 21:00 СЕТ Ответные матчи 1\/8 финала пройдут на стадионах их номинальных хозяев Все противостояния плей-офф, начиная с 1\/4 финала, пройдут в Лиссабоне и будут состоять из одного матча 7 августа "Ювентус" - "Лион" "Манчестер Сити" - "Реал" 8 августа "Барселона" - "Наполи" (общ. 1:1) "Бавария" - "Челси" (общ. 3:0) Матчи в 1\/4 финала: 12 августа "Аталанта" (ITA) - "Пари Сен-Жермен" (FRA), "Эштадиу ду Бенфика" 13 августа "РБ Лейпциг" (GER) - "Атлетико" (ESP), "Жозе Алваладе" 14 августа "Наполи" (ITA) \/ "Барселона" (ESP) - "Челси" (ENG) \/ "Бавария" (GER), "Эштадиу ду Бенфика" 15 августа "Реал" (ESP) \/ "Манчестер Сити" (ENG) - "Лион" (FRA) \/ "Ювентус" (ITA), "Жозе Алваладе" Турнирная таблица Лиги Чемпионов. Фото: terrikon.com Матчи в 1\/2 финала: 18 августа "РБ Лейпциг" (GER) - "Атлетико" (ESP) - "Аталанта" (ITA) - "Пари Сен-Жермен", "Эштадиу ду Бенфика" 19 августа "Реал" (ESP) \/ "Манчестер Сити" (ENG) \/ "Лион" (FRA) \/ "Ювентус" (ITA) - "Наполи" (ITA) \/ "Барселона" (ESP) \/ "Челси" (ENG) \/ "Бавария" (GER), "Жозе Алваладе" Победитель полуфинала 1 в административных целях определен как хозяин финального матча. Финал пройдет в воскресенье 23 августа на лиссабонском стадионе "Эштадиу ду Бенфика". Каким был этот сезон? Текущий розыгрыш получается результативным. В 108 матчах было забито 344 мяча, то есть 3,19 гола в среднем за игру (по голу каждые 29 минут). Как сообщали Українські Новини, 7 августа в рамках товарищеского матча "Динамо" сыграет с "Вересом". Также ранее сообщалось, что в футбольных еврокубках и Евро-2020 планируется 3 замены игроков, а не 5.