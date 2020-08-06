Лига чемпионов — 2019/20: расписание предстоящих матчей

В связи с приостановкой турнира еврокубка из-за пандемии коронавируса в марте, оставшиеся матчи будут доиграны в августе. Первые матчи Лиги чемпионов пройдут 7 августа, а 23 августа будет известен победитель. О нынешнем положении клубов в турнирной таблице рассказывает Uefa.com.

Кто уже в четвертьфинале?

Вышли в 1/4 финала: "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен", "РБ Лейпциг" - "Атлетико". Ни один из этих клубов еще не выигрывал Лигу чемпионов. "Аталанта" и "РБ Лейпциг" впервые пробились в 1/4 финала. "Аталанта" проводит первый сезон в Лиге чемпионов, а "Лейпциг" - второй.

Кто еще не успел сыграть в 1/8 финала:

Все матчи начинаются в 21:00 СЕТ

Ответные матчи 1/8 финала пройдут на стадионах их номинальных хозяев

Все противостояния плей-офф, начиная с 1/4 финала, пройдут в Лиссабоне и будут состоять из одного матча

7 августа

"Ювентус" - "Лион"

"Манчестер Сити" - "Реал"

8 августа

"Барселона" - "Наполи" (общ. 1:1)

"Бавария" - "Челси" (общ. 3:0)

Матчи в 1/4 финала:

12 августа

"Аталанта" (ITA) - "Пари Сен-Жермен" (FRA), "Эштадиу ду Бенфика"

13 августа

"РБ Лейпциг" (GER) - "Атлетико" (ESP), "Жозе Алваладе"

14 августа

"Наполи" (ITA) / "Барселона" (ESP) - "Челси" (ENG) / "Бавария" (GER), "Эштадиу ду Бенфика"

15 августа

"Реал" (ESP) / "Манчестер Сити" (ENG) - "Лион" (FRA) / "Ювентус" (ITA), "Жозе Алваладе"

Турнирная таблица Лиги Чемпионов. Фото: terrikon.com

Матчи в 1/2 финала:

18 августа

"РБ Лейпциг" (GER) - "Атлетико" (ESP) - "Аталанта" (ITA) - "Пари Сен-Жермен", "Эштадиу ду Бенфика"

19 августа

"Реал" (ESP) / "Манчестер Сити" (ENG) / "Лион" (FRA) / "Ювентус" (ITA) - "Наполи" (ITA) / "Барселона" (ESP) / "Челси" (ENG) / "Бавария" (GER), "Жозе Алваладе"

Победитель полуфинала 1 в административных целях определен как хозяин финального матча. Финал пройдет в воскресенье 23 августа на лиссабонском стадионе "Эштадиу ду Бенфика".

Каким был этот сезон?

Текущий розыгрыш получается результативным. В 108 матчах было забито 344 мяча, то есть 3,19 гола в среднем за игру (по голу каждые 29 минут).

Как сообщали Українські Новини, 7 августа в рамках товарищеского матча "Динамо" сыграет с "Вересом".

Также ранее сообщалось, что в футбольных еврокубках и Евро-2020 планируется 3 замены игроков, а не 5.