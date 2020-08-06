В Киеве девушка избила патрульную

В Киеве задержали девушку, которая избила ногами в живот патрульную. Жительница столицы пыталась помешать работникам полиции задерживать пьяную компанию, которая устроила разборки с применением физической силы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что ссора между двумя пьяными компаниями произошла на улице Бурмистенка.

На место ЧП приехали патрульные, но пьяные молодые люди не хотели успокаиваться.

"В ходе установления обстоятельств участники конфликта начали нецензурно выражаться в сторону сотрудников полиции. И когда патрульные стали составлять административные материалы на активных правонарушителей, то две девушки начали препятствовать им. В результате к одной из злоумышленниц патрульная применила наручники, а в этот момент ее подруга начала бить полицейский ногой в живот", - сообщает Нацполиция.

Для того чтобы помочь пострадавшей патрульной приехала скорая помощь.

"Двух местных жительниц, 1995 и 1988 рождения задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 25-летней девушке, которая непосредственно наносила удары, мы сообщили о подозрении по части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - сказали в полиции.

25-летней девушке за избиение полицейской "светит" до 5 лет тюрьмы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского в Киеве. А Слончак заявил, что это полицейские вели себя вызывающе.

Также в маршрутке "Киев-Бровары" на территории столицы мужчина напал на девушку-полицейскую за то, что отказала в его "ухаживании".