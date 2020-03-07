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07 марта 2020, суббота, 09:46 2453
Происшествия 2020-03-07T09:49:08+02:00
Українські Новини
Отказала в ухаживании: в Киеве в маршрутке мужчина избил полицейскую

Отказала в ухаживании: в Киеве в маршрутке мужчина избил полицейскую

Надежда Комендантова
Полиция, Нацполиция, Нападение на полицейского, Избиение полицейских
Патрульная полиция Киева. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Патрульная полиция Киева. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В маршрутке "Киев-Бровары" на территории столицы в пятницу мужчина напал на девушку-полицейскую за то, что отказала в его "ухаживании".

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Работник полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где участвовала в торжествах, посвященных Международному женскому дню. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила наглого "ухажера", что она работает в полиции и попросила, чтобы он не приставал", - сказано в сообщении.

По словам правоохранителей, после того, как она пересела на другое место, мужчина изо всех сил ударил ее кулаком в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать. Однако неравнодушные пассажиры его задержали, а молодой женщине, у которой было носовое кровотечение, оказали посильную помощь.

Сообащется, что на место происшествия оперативно прибыли столичные работники полиции и задержали нападавшего в порядке ст. 208 УПК Украины.

За разбойное нападение на работника полиции Киевской области столичными правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Нападавшим оказался житель Броваров, который неоднократно приходил на прием граждан к руководителю полиции области Андрею Небытову с жалобами на свою бывшую жену, которая якобы систематически вместе с сыном его бьют битой, требовал привлечь их к уголовной ответственности.

Однако, утверждают в полиции, во время проведения досудебного расследования уголовного производства такие заявления не нашли своего объективного подтверждения.

Как выяснилось, мужчина оговаривал специально свою бывшую жену и сына, требовал проведения судебно-медицинской экспертизы, а сам неоднократно поднимал на них руку. В дальнейшем данное уголовное производство полиция направила с обвинительным актом в суд. Сейчас продолжаются судебные заседания.

Как сообщали Українськi Новини, 23 правоохранителя пострадали из-за массовых беспорядков в ходе акций протеста возле Верховной Рады 17 декабря.

Также на Крещатике неизвестные напали на полицейских, брызгали газом и устроили потасовку.

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