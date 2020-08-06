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06 серпня 2020, четвер, 11:02 12
Силові структури 2020-08-06T12:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві нетвереза дівчина побила патрульну

У Києві нетвереза дівчина побила патрульну

Надежда Комендантова
Київ, Нацполіція, Побиття поліцейських
Поліція. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Поліція. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

 Дівчину, яка побила ногами в живіт патрульну, затримали в Києві. Мешканка столиці намагалася перешкодити працівникам поліції затримувати п'яну компанію, яка влаштувала розбірки із застосуванням фізичної сили.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Сварка між двома п'яними компаніями сталася на вулиці Бурмістенка.

На місце НП приїхали патрульні, але п'яні молоді люди не хотіли заспокоюватися.

"Під час встановлення обставин учасники конфлікту почали нецензурно висловлюватися в бік співробітників поліції. І коли патрульні стали складати адміністративні матеріали на активних правопорушників, то дві дівчини почали перешкоджати їм. В результаті до однієї зі зловмисниць патрульна застосувала наручники, а в цей момент її подруга почала бити поліцейську ногою в живіт", — повідомляє Нацполіція.

Для допомоги постраждалій патрульній приїхала швидка.

"Двох місцевих мешканок, 1995 і 1988 народження затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. 25-річній дівчині, яка безпосередньо наносила удари, ми повідомили про підозру за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", — сказали в поліції.

25-річній дівчині за побиття поліцейської "світить" до 5 років в'язниці.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака, який напав на патрульного поліцейського в Києві.

Також в Україні з'являться шерифи.

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