Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 августа на 3,36 коп. до 27,8941 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,11 коп. до 27,5791 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,44 коп. до 32,1788 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,59 коп. до 32,8179 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,5791 27,8941 32,1788 32,8179 3,33 3,91 Максимальный 27,7200 28,0200 32,4500 33,0500 3,72 5,00 Минимальный 27,4000 27,7500 31,8000 32,4700 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, Bank of America спрогнозировал курс до конца года.

Ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 августа, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD.

Кроме того, в Министерстве экономического развития прогнозируют, что в 2021 году средний курс доллара будет на уровне 29,1 грн/$.