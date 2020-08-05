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05 августа 2020, среда, 23:23 333
Медицина 2020-08-06T00:02:26+03:00
Українські Новини
Во Львове на карантин закрыли еще два детсада

Во Львове на карантин закрыли еще два детсада

Елена Новикова
Детский сад, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус во Львове, Коронавирус в детском садике
Сovid-19 выявили еще в 2 садиках Львова. Фото. Pixabay
Сovid-19 выявили еще в 2 садиках Львова. Фото. Pixabay

Еще в двух детских садиках Львова, который с 3 августа включен в "оранжевую зону" эпидемической опасности распространения COVID-19, у работников обнаружили коронавирусную инфекцию. По данным на среду, 5 августа, в городе закрыты четыре детских сада. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовского городского совета.

Так, сообщаетя, что приостановлен образовательный процесс в детском саду № 1. Там обнаружили коронавирус у работника кухни. Заведение будет закрыто до 16 августа.

Также ПЦР-тест сдал работник сада № 129. Результата еще нет, однако в нем уже приостановлено образовательный процесс до 18 августа включительно.

Все работники и воспитанники этих учреждений дошкольного образования должны находиться на самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, в городе уже приостановили работу детского сада № 12 (до 11 августа включительно) и детского сада № 92 (до 16 августа включительно).

Также мэр Львова Андрей Садовой ранее заявил, что фитнес-центры и хостелы продолжат работу, несмотря на включение Львова в "оранжевую зону" эпидемической опасности.

 

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