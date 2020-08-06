Глава НАПК Новиков в июле удвоил оклад за счет надбавок и отпускных

Зарплата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова, который в июне получил 47 тыс. гривен, в июле составила 54 252,51 гривен.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Отмечается, что в связи со вступлением в силу изменений в государственный бюджет на 2020 год, которые на время карантина предусматривают ограничение заработной платы чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен), Новикову была начислена заработная плата за июль в размере 36 963 гривен.

Из них 22 676 гривен составил оклад, 10 885 гривен - надбавка за выслугу лет и 3 401 гривна - надбавка за работу в условиях режимных ограничений.

Также ему начислено 17 290 гривен оплаты ежегодного отпуска.

Зарплата главы НАПК Новикова за июль. Документ

Как сообщали Українські Новини, 15 января Кабинет Министров назначил на должность председателя НАПК прокурора департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.

Также зарплата председателя НАПК Новикова в марте составила 122,5 тысячи гривен.