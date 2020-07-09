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09 июля 2020, четверг, 12:35 6 Документ
Судебная власть 2020-07-09T12:36:12+03:00
Українські Новини
Председатель НАПК Новиков в июне заработал 47,3 тыс. гривен

Председатель НАПК Новиков в июне заработал 47,3 тыс. гривен

Елена Новикова
Зарплаты, НАПК , Глава НАПК, Александр Новиков, зарплаты чиновников, Зарплаты за июнь
Александр Новиков. Скриншот: ТСН
Александр Новиков. Скриншот: ТСН

Зарплата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова в июне составила 47,2 тыс. гривен, в мае он заработал 47 тысяч гривен при окладе в 29 тысяч.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Отмечается, что в связи со вступлением в силу изменений в государственный бюджет на 2020 год, которые на время карантина предусматривают ограничение заработной платы чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен), Новикову была начислена заработная плата за июнь в размере 47 230 гривен.

Из них 28 975 гривен составил оклад, 13 908 гривен - надбавка за выслугу лет и 4 346 гривен - надбавка за работу в условиях режимных ограничений.

Зарплата главы НАПК Александра Новикова составила 47 230 гривен. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, 15 января Кабинет Министров назначил на должность председателя НАПК прокурора департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.

18 октября, согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", полномочия членов НАПК досрочно были прекращены.

Кроме того, зарплата председателя НАПК Новикова в марте составила 122,5 тысячи гривен.

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