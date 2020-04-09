Зарплата председателя НАПК Новикова в марте составила 122,5 тысячи гривен

Зарплата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова, который задекларировал внедорожник жены и полмиллиона гривен зарплаты в Генпрокуратуре, в марте составила 122,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Согласно ему, за март Новикову начислено 122 517 гривен зарплаты.

Из них 84 080 гривен составил оклад, 25 825 гривен - надбавка за выслугу лет и 12 612 гривен - надбавка за работу в условиях режимных ограничений.

Ответ на запрос Українських Новин про зарплату председателя НАПК.

Как сообщали Українські Новини, 15 января Кабинет Министров назначил на должность председателя НАПК прокурора департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.

18 октября, согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", полномочия членов НАПК досрочно были прекращены.

Также зарплата председателя НАПК Новикова в январе составила почти 70 тысяч гривен.