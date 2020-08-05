подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 августа 2020, среда, 19:15 113 Инфографика
Кабмин 2020-08-05T19:15:44+03:00
Українські Новини
К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей

К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей

Елена Новикова
Минздрав, Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, ослабление карантина, Смягчение карантина
Карантин не могут ослабить Киев и 10 областей. Фото: pixabay
Карантин не могут ослабить Киев и 10 областей. Фото: pixabay

По состоянию на 5 августа Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, который продлили до 31 августа. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская и Черновицкая области.

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) соответствуют все области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ривненская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Николаевская, Ривненская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Какие регионы не соответствуют критериям для смягчения карантина. Инфографика: МинздравКакие регионы не соответствуют критериям для смягчения карантина. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, с 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации регионы страны делят на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Кроме того, 4 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 271 до 75 490, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 788 по сравнению с предыдущими сутками/

Больше новостей о: Минздрав Карантин Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине ослабление карантина Смягчение карантина

За сутки Минздрав вдвое увеличил количество тестир...
В Турции избили нашу модель, в Карпатах пробки у д...
Двое заместителей главы КОГА подхватили коронавиру...
Пять сотрудников Высшего антикоррупционного суда з...
Членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч
К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей
Новости
Кредитный портфель банков сократился из-за эпидемии COVID-19 и введения карантина 19:51
В Бейруте ввели чрезвычайное положение и объявили трехдневный траур 19:31
К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей 19:15 Инфографика
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" официально проинформировали фондовый рынок о сотрудничестве с DCH Ярославского 18:58
Гейзер на проспекте Победы в Киеве. Скришот видео
На проспекте Победы в Киеве прорвало трубу. "Гейзер" достигал высоты 10 метров 18:55
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
У Игоря Коломойского умерла мать 10:37
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
больше новостей
В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Где нельзя купаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok