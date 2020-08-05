К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей

Карантин не могут ослабить Киев и 10 областей. Фото: pixabay

Карантин не могут ослабить Киев и 10 областей. Фото: pixabay

По состоянию на 5 августа Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, который продлили до 31 августа. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская и Черновицкая области.

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) соответствуют все области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ривненская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Николаевская, Ривненская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Какие регионы не соответствуют критериям для смягчения карантина. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, с 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации регионы страны делят на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Кроме того, 4 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 271 до 75 490, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 788 по сравнению с предыдущими сутками/