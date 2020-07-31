Во Львове закрыли два детсада из-за заболеваемости коронавирусом воспитателей

В то время, как в Украине по состоянию на 30 июля количество новых случаев коронавируса увеличилась на 1090 новых случаев, во Львове закрыли два детских сада из-за заболевания Covid-19 у воспитателей. Об этом сообщает издание "ZAXID.NET", передают Українські Новини.

Во Львове временно закрыли 2 детских сада из-за того, что у воспитателей обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила начальница управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганык.

В частности, коронавирусную инфекцию обнаружили в детском саду №12, поскольку один из воспитателей получил положительный ПЦР-тест.

"Также поднялась температура у помощника воспитателя. Этот садик будет закрытым в течение 14 дней, до 11 августа включительно", – говорится в сообщении.

Кроме того, на карантин с 3 августа закрывают детсад №92. В заведении коронавирус подтвердили у психолога. Работу учебного заведения приостановили до 16 августа.

Также все воспитанники и работники дошкольных учебных заведений должны находиться на самоизоляции в течение 2 недель.

Ранее Українські Новини сообщали, в Тернополе в детском саду обнаружили вспышку коронавирусной инфекции.

Также в Киеве в общежитии Национального технического университета "Киевский политехнический институт" зафиксировали вспышку коронавируса, за два дня количество заболевших курсантов увеличилось до 133.