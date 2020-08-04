Фитнес-центры и хостелы продолжат работу, несмотря на включение Львова в "оранжевую зону" эпидопасности

Несмотря на то, что Львов с 3 августа включили в "оранжевую зону" эпидемической опасности распространения COVID-19, фитнес-центры и хостелы продолжат работу.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм", - написал он.

Садовой отметил, что проверять соблюдение соответствующих правил будут мониторинговые группы.

Согласно его словам, дополнительно адаптировать город к правилами оранжевой зоны необходимости нет, так как город находится в этом режиме последние 6 месяцев.

Что разрешено в четырех зонах в зависимости от эпидемиологической ситуации. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, 31 июля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что c 3 августа во Львове и его области будет установлен "оранжевый уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19.

Кроме того, по данным на 4 августа во Львовской области выявили 10 067 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.