Россия остается страной, куда чаще всего посылают деньги из Украины, — инфографика

Больше всего переводов от трудовых мигрантов поступает из Польши, но исходящие переводы через системы переводов средств направляются из Украины в Россию. Всего же с начала года по июнь из Украины за границу через системы перевода средств направили 212 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Там отмечают, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года объемы возросли на 26,2%.

Так, в Россию направляют 33% общего потока. Далее идут Грузия - 12%, Азербайджан - 5%, Турция - 4%, Польша - 4%.

При этом в Украину за этот же период через системы перевода средств направили 1 187 млн долларов. В том числе, из США - 18%, из Италии - 14%, из Израиля - 12%, с территории России - 7%, из Германии - 6%.

По предварительным оценкам НБУ, в январе-июне 2020 года объем частных переводов официальными и неформальными каналами составлял в Украину из-за границы - 5 365 млн долларов, из Украины за границу - 246 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, с 28 апреля 2020 вступил в силу новые требования для осуществления платежей. Но если осуществлять операцию по переводу средств на сумму большую, чем 5000 гривен, с карты на карту клиентов банка, это можно сделать без подтверждения и ограничения по сумме.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 авгста, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD.