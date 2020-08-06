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06 августа 2020, четверг, 06:15 990 Инфографика
Финансы 2020-08-06T08:30:02+03:00
Українські Новини
Россия остается страной, куда чаще всего посылают деньги из Украины, — инфографика

Россия остается страной, куда чаще всего посылают деньги из Украины, — инфографика

Кира Молчанова
НБУ, денежные переводы, банковские переводы 2020, банковские переводы
Денежные переводы
Денежные переводы

Больше всего переводов от трудовых мигрантов поступает из Польши, но исходящие переводы через системы переводов средств направляются из Украины в Россию. Всего же с начала года по июнь из Украины за границу через системы перевода средств направили 212 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Там отмечают, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года объемы возросли на 26,2%.

Так, в Россию направляют 33% общего потока. Далее идут Грузия - 12%, Азербайджан - 5%, Турция - 4%, Польша - 4%.

При этом в Украину за этот же период через системы перевода средств направили 1 187 млн долларов. В том числе, из США - 18%, из Италии - 14%, из Израиля - 12%, с территории России - 7%, из Германии - 6%.

По предварительным оценкам НБУ, в январе-июне 2020 года объем частных переводов официальными и неформальными каналами составлял в Украину из-за границы - 5 365 млн долларов, из Украины за границу - 246 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, с 28 апреля 2020 вступил в силу новые требования для осуществления платежей.  Но если осуществлять операцию по переводу средств на сумму большую, чем 5000 гривен, с карты на карту клиентов банка, это можно сделать без подтверждения и ограничения по сумме.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 авгста, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD.

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