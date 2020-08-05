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05 августа 2020, среда, 16:32 190
Финансы 2020-08-05T18:30:03+03:00
Українські Новини
После падения гривна немного укрепилась. Официальный курс валют на 6 августа

После падения гривна немного укрепилась. Официальный курс валют на 6 августа

Ирина Николенко
Курс гривны, НБУ, курс доллара, Курс доллара к гривне, Курс валют в Украине
Официальный курс валют на 6 августа
Официальный курс валют на 6 августа

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD, в то время, как Министерство экономического развития прогнозирует, что в 2021 году средний курс доллара будет на уровне 29,1 грн/$.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 августа, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,4181
1 доллар США 27,7028
1 швейцарский франк 30,5332
10 иен 2,6230
10 российских рублей 3,7990
1 евро 32,9012

Ранее Українські Новини сообщали, аналитики спрогнозировали курс валют до 9 августа, доллар будет колебаться около уровня 28 гривен. ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.

Также по состоянию на среду, 5 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков снизился по сравнению с 4 августа на 3,36 коп. до 27,8941 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,11 коп. до 27,5791 UAH/USD.

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