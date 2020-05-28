Переводить более 5000 гривен на карту можно. В Нацбанке ответили на популярный вопрос

С 28 апреля 2020 вступают в силу новые требования для осуществления платежей. В Национальном банке утверждают, что это никоим образом не повлияет на большинство обычных операций по переводу денег. Так, если осуществлять операцию по переводу средств на сумму большую, чем 5000 гривен, с карты на карту клиентов банка, это можно сделать без подтверждения и ограничения по сумме.

Об этом говорится в ответах на самые актуальные вопросы по этому закону Национального банка.

"Если гражданин имеет эти средства на своем счете, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме. Ведь владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками, которые открывали им такие счета. такую ​​уплату просто и удобно можно осуществить удаленно с помощью дистанционных сервисов банка", - говорится в нем.

Если необходимо осуществить перевод исключительно наличными - тогда этот платеж можно сделать:

в отделении банка, имея с собой паспорт;

через устройства с функцией приема наличных - терминалы самообслуживания, банкоматы (далее - ПТКС), технологически смогут обеспечить верификацию плательщика. Если это, например, ПТКС банка, в котором плательщик имеет карточку, тогда банк сможет верифицировать его с помощью такой карточки.

В то же время безналичные платежи с карты на карту или со счета на счет, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений, и дробить платежи на части не требуется. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточки, и сейчас уже достаточно идентифицированные.

Кроме того, обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Ведь это - низкорисковые операции, банк их не будет тщательно проверять. Зато новый закон смещает акцент на анализ рисковых и крупномасштабных операций на сумму свыше 400 000 гривен.

Также в НБУ отмечают, что платежную карточку не заблокируют, если клиент дважды за день получил на нее по 5000 гривен от родственника или знакомого.

"Зачисление на карточные счета клиентов - то есть обычные операции украинцев - не являются объектом проверок для финансового мониторинга. Такие низкорисковые операции не будут интересовать банки", - говорится в сообщении

Кроме того, если гражданин хочет перевести в отделении банка наличными более 5000 гривен, имея при себе паспорт, он не должен подтверждать их происхождение.

"Национальный банк никогда не требовал, чтобы клиенты банков предоставляли информацию об источниках происхождения средств по обычным операциям на небольшие суммы. Гражданам не надо для каждого небольшого платежа иметь при себе справку о доходах или другие документы. Это касается не только перевода средств другим гражданам и оплаты товаров и услуг, но и перевода средств на свой счет. Подтверждать происхождение средств надо только в случае перевода более 400 000 гривен", - ответили на письма в НБУ.

Как сообщали Україснькі Новини, Нацбанк упростил валютный надзор: сумму операций со 150 тыс. повысили до 400 тыс. гривен.

Ранее Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков.