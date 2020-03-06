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06 марта 2020, пятница, 08:33 71 Документ
Президент 2020-03-06T08:33:02+02:00
Українські Новини
У Зеленского - один штатный и пять внештатных советников, у руководителя его офиса - три советника вне штата

У Зеленского - один штатный и пять внештатных советников, у руководителя его офиса - три советника вне штата

Татьяна Зотова
Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис Президента Украины, Уманский Игорь
Андрей Ермак и Владимир Зеленский Фото: 24tv.ua
Андрей Ермак и Владимир Зеленский Фото: 24tv.ua

У Президента Украины Владимира Зеленского шесть советников. Такую информацию Информационное агентство Українські Новини получило в ответ на запрос в Офис главы государства.

В частности, в документе указано, что по состояниюна 26 февраля 2020 единственным штатным советником Владимира Зеленского является Руслан Демченко. Кроме него на правах советников вне штата Президента Украины консультируют еще пять человек. Это - Эндрю Роман Мак, Гео Лерос, Олег Устенко, Игорь Новиков и Михаил Радуцкий

В свою очередь, согласно письму из президентской канцелярии, руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку помогают три советники, которые работают на общественных началах. Внештатными советниками господина Ермака является Дария Заривна, Олег Кипер и Игорь Уманский.

Как сообщали Українські Новини Игорь Уманский, назначенный на заседании Рады в среду, 4 марта министром финансов, приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов. 5 марта 2020 экс-министр финансов Оксана Маркарова представила коллективу Министерства финансов нового главу Минфина - Игоря Уманского.

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