В Антарктиде последний пингвин покинул украинских полярников

В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" последний пингвин отплыл в теплые края на север перед началом зимы. Ранее украинские полярник показывали, как вылупляются пингвины и другие жители Антарктиды.

Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра в социальной сети Facebook.

"На станции "Академик Вернадский", Антарктида уже медленно наступает зима. Недавно команда двадцать пятый УАЭ попрощались с последним пингвином на станции. Как отмечают очевидцы, "он сделал обход станции, все проверил и сказал, что вернется не один"", - говорится в нем.

Отмечается, что пингвины уплывают в теплые края на север, туда, где вода зимой не покрывается льдом и они могут рыбачить. А это самый конец Антарктического полуострова, остров Кинг-Джордж и еще севернее субантарктические острова, то есть более 500 км от станции.

Биолог двадцать пятый УАЭ Александр Салганский отметил, что сейчас на станции, кроме птиц, еще можно увидеть южного морского котика (на острове 2-6 особей ежедневно), тюленя крабоеда - (по 1-2 особи на Гроулер в акватории). Также один крупный самец морского леопарда поселился в акватории у станции.

Как сообщали Українські Новини, после обсервации в Чили 25-я украинская экспедиция добралась до Антарктиды.

В феврале в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд, температура на базе Эсперанза поднялась до +18.3 градусов.