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29 июля 2020, среда, 22:48 1083
Силовые структуры 2020-07-29T22:49:08+03:00
Українські Новини
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу

Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу

Надежда Комендантова
СБУ, Боевики, Задержание, Задержание СБУ, соцвыплаты
Задержание боевиков. Фото: СБУ
Задержание боевиков. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины, которая ранее обезвредила кибератаку на представительство Президента в Крыму, организованную хакерами ФСБ России,  выявила механизм получения боевиками самопровозглашенной "Донецкой народной республики" социальных выплат.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины задокументировали создание группой лиц механизма противоправной выдачи, в том числе боевикам так называемой ДНР, социальных выплат из госбюджета Украины", - сказано в нем.

По предварительным данным следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированной территории Донецкой области паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат.

Задержание боевиков. Фото: СБУЗадержание боевиков. Фото: СБУ

Они получали документы и переправляли их заказчикам через линию разграничения.

Среди заказчиков оперативники спецслужбы установили представителей незаконных вооруженных формирований ДНР.

29 июля в Бахмуте Донецкой области оперативники задержали трех фигурантов производства при попытке снятия наличных для дальнейшего перемещения денежных средств на временно оккупированную территорию.

Задержали трех фигурантов дела.Задержали трех фигурантов дела.

Во время обысков по месту жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые служили основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Также обнаружены другие документальные материалы, подтверждающие информацию следствия о налаживании фигурантами дела механизма выплаты средств из государственного бюджета Украины представителям незаконных вооруженных формирований.

Выплаты соцпомощи боевикам.Выплаты соцпомощи боевикам.

Трем лицам, среди которых сотрудник государственного банка, СБУ сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини,ранее Совет национальной безопасности и обороны заявил об утечке данных из сервиса Cloudflare, что несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

СБУ заявила, что угрозы для госресурсов вследствие утечки данных с Cloudflare нет.

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