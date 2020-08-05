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05 августа 2020, среда, 20:08 34
Силовые структуры 2020-08-05T20:45:01+03:00
Українські Новини
САП направила в суд обвинительный акт в отношении мера Одессы Труханова

САП направила в суд обвинительный акт в отношении мера Одессы Труханова

Ирина Николенко
Суд, НАБУ, Геннадий Труханов, САП, Мэр Одессы, Декларации чиновников, Обвинительный акт
Геннадий Труханов. Фото: РБК-Украина
Геннадий Труханов. Фото: РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд обвинительный акт по делу о декларировании недостоверной информации мэром Одессы Геннадием Трухановым, который в июне заработал в два раза меньше, чем его заместители. Об этом сообщила пресс-служба САП на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Прокуроры САП и детективы НАБУ направили в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по делу одесского мэра, Геннадия Труханова, которого подозревают в представлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год.

"По версии следствия, мэр не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в г Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 миллиона гривен", – говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, Геннадий Труханов в 2019 году задекларировал 740 тыс. гривен доходов, его мать Мария – 1,082 млн гривен доходов, а также 1,47 млн гривен и 233 тыс. долларов наличных средств.

Также мэр Одессы Генадий Труханов пообещал сделать все, чтобы дети Одессы с 1 сентября пошли в школу.

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