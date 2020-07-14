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14 июля 2020, вторник, 06:30 72 Документ
Общество 2020-07-14T08:00:02+03:00
Українські Новини
Мэр Одессы Труханов в июне заработал почти в два раза меньше, чем два его заместителя

Мэр Одессы Труханов в июне заработал почти в два раза меньше, чем два его заместителя

Елена Новикова
Зарплаты, Геннадий Труханов, Мэр Одессы, зарплаты чиновников, Зарплаты за июнь
Геннадий Труханов. Фото: РБК-Украины
Геннадий Труханов. Фото: РБК-Украины

Зарплата мэра Одессы Геннадия Труханова, который задекларировал 700 тысяч дохода, в июне составила 23,3 тыс. гривен, а его заместителей от 13,6 тыс. до 46,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе исполнительного комитета Одесского городского совета на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Труханова составил 13 062 гривен, сумма оплаты труда за время пребывания в командировке - 5 280 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 158 и надбавка за ранг - 800 гривен.

Премию Труханов не получал.

Зарплата исполняющего обязанности первого заместителя Одесского городского председателя по вопросам деятельности исполнительных органов совета Сергея Пидгайного за июнь составила 46 194 гривен, заместителей Павла Вугельмана - 36 643 гривен, Олеся Янчука - 45 708 гривен.

Зарплата заместителя Труханова - директора департамента финансов Одесского горсовета Светланы Бедреги составила 46 194 гривен, и.о. заместителя - директора департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана - 13 640 гривен.

Зарплата мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителей за июнь. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителей за июнь. Ответ на запрос Українських Новин

Июньская зарплата мэра Одессы Геннадия Труханова и его замов. Ответ на запрос Українських НовинИюньская зарплата мэра Одессы Геннадия Труханова и его замов. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, за 2018 год председатель Одесского городского совета Геннадий Труханов задекларировал 249 185 гривен доходов.

Также в июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в завладении 92,7 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян".

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