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24 июля 2020, пятница, 16:14 713
Политика 2020-07-24T16:20:02+03:00
Українські Новини
Труханов пообещал сделать все, чтобы дети Одессы с 1 сентября пошли в школу

Труханов пообещал сделать все, чтобы дети Одессы с 1 сентября пошли в школу

Ольга Фандорина
Одесса, Учеба, Геннадий Труханов, карантин в Украине

В Одессе учебный год 2020/2021 начнется 1 сентября, а формат работы школ зависит исключительно от эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в ходе рабочего выезда в Одесский лицей №81, где он ознакомился с одним из вариантов организации работы школы в период пандемии.

"Задача, которая была поставлена - 1 сентября дети должны пойти в школу! Чтобы это сделать, мы должны максимально обезопасить детей от возможности заражения, для этого из городского бюджета было выделено более 23 миллионов гривен на приобретение моющих, дезсредств, защитных масок, перчаток, бесконтактных термометров", - сказал Труханов.

По его словом, в Одессе предлагают работать по смешанной системе обучения: будут сочетаться классно-урочная система и технологии дистанционного обучения.

Главное, отмечает Труханов, минимизация контактов учеников между собой, а также соблюдение всех карантинных ограничений. Для этого предлагается открывать все доступные входы, составить отдельный график уроков и перемен для каждого класса, а также - отказаться от кабинетной системы и закрепить один кабинет за каждым классом.

Расписание предлагают также сделать гибким - педагоги сами будут выбирать, какие предметы и темы будут проводить очно, а какие дистанционно. Что касается организации питания для школьников, то предлагается использовать индивидуальные порционные завтраки и обеды.

"Наша главная задача - сохранение здоровья участников образовательного процесса, и мы сделаем для этого все возможное", - резюмировал городской голова.

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