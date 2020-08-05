САП направила обвинувальний акт щодо мера Одеси Труханова до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) направили до суду обвинувальний акт у справі про декларування недостовірної інформації мером Одеси Геннадієм Трухановим, який в червні заробив у два рази менше , ніж його заступники. Про це повідомила пресслужба САП на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Прокурори САП і детективи НАБУ направили до Вищої антикорупційний суд для розгляду по суті обвинувальний акт у справі одеського мера, Геннадія Труханова, якого підозрюють в поданні суб'єктом декларування недостовірних відомостей у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

"За версією слідства, мер не вказав в декларації майно і доходи, що належать його дружині. Зокрема, квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. Загальна вартість незадекларованого майна досягає майже 16,3 мільйона гривень", — сказано в повідомленні.

Раніше Українські Новини повідомляли, Геннадій Труханов у 2019 році задекларував 740 тис. гривень доходів, його мати Марія — 1,082 млн гривень доходів, а також 1,47 млн гривень і 233 тис. доларів готівки.

Також мер Одеси Генадій Труханов пообіцяв зробити все, щоб діти Одеси з 1 вересня пішли в школу.