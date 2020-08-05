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05 серпня 2020, середа, 20:08 6
Силові структури 2020-08-05T21:15:02+03:00
Українські Новини
САП направила обвинувальний акт щодо мера Одеси Труханова до суду

САП направила обвинувальний акт щодо мера Одеси Труханова до суду

Ирина Николенко
НАБУ, САП, Геннадій Труханов, Мер Одеси, декларації чиновників
Геннадій Труханов. Фото: РБК-Україна
Геннадій Труханов. Фото: РБК-Україна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) направили до суду обвинувальний акт у справі про декларування недостовірної інформації мером Одеси Геннадієм Трухановим, який в червні заробив у два рази менше, ніж його заступники. Про це повідомила пресслужба САП на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Прокурори САП і детективи НАБУ направили до Вищої антикорупційний суд для розгляду по суті обвинувальний акт у справі одеського мера, Геннадія Труханова, якого підозрюють в поданні суб'єктом декларування недостовірних відомостей у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

"За версією слідства, мер не вказав в декларації майно і доходи, що належать його дружині. Зокрема, квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. Загальна вартість незадекларованого майна досягає майже 16,3 мільйона гривень", — сказано в повідомленні.

Раніше Українські Новини повідомляли, Геннадій Труханов у 2019 році задекларував 740 тис. гривень доходів, його мати Марія — 1,082 млн гривень доходів, а також 1,47 млн гривень і 233 тис. доларів готівки.

Також мер Одеси Генадій Труханов пообіцяв зробити все, щоб діти Одеси з 1 вересня пішли в школу.

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