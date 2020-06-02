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02 июня 2020, вторник, 20:14 9
Политика 2020-06-02T20:14:22+03:00
Українські Новини
Труханов задекларировал 700 тысяч дохода и мать-миллионершу

Труханов задекларировал 700 тысяч дохода и мать-миллионершу

Ольга Фандорина
электронные декларации, Геннадий Труханов, Декларации чиновников, декларация Труханова
Геннадий Труханов. Фото: РБК-Украины
Геннадий Труханов. Фото: РБК-Украины

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который в прошлом году был прооперирован, задекларировал 740 тыс. гривен доходов, его мать Мария - 1,082 млн гривен доходов, а также 1,47 млн гривен и 233 тыс. долларов наличных средств за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Среди доходов Труханова заработная плата по основному месту работы (в Одесском городском совете) составила 225 тыс. гривен,  доход от предоставления имущества в аренду - 515 тыс. гривен.

Доходы его матери состоят из 1,048 млн гривен купонного дохода по ценным бумагам, 23,6 тыс. гривен пенсии, 9,5 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду.

Согласно декларации, Труханов хранит 62 тыс. гривен и 13,8 тыс. долларов наличными, на его банковских счетах находится 464 тыс. гривен и 2,5 тыс. долларов, на банковских счетах его матери - 14,1 тыс. евро, 298 долларов и 4,1 тыс. гривен.

Труханов с 2019 года имеет право на бесплатное пользование  автомобилем Range Rover 2012 года выпуска.

В собственности Труханова имеется 29% жилого дома площадью 252,4 кв. м в Одессе (цена не уточняется) и квартира площадью 131,8 кв. м в Одессе, купленная в 2007 за 37,5 тыс. гривен.

Мать Мария владеет жилым домом площадью 45,7 кв. м (куплен за 2,12 тыс. гривен) и земельным участком площадью 2,7 га (куплен за 29,2 тыс. гривен) в Винницкой области, а также земельным участком в Одессе площадью 681 кв. м. (куплен в 2005 году, стоимость не уточняется).

Согласно декларации, у Труханова есть наручные часы брендов Ulisse Nardin, Patek Philippe, Rolex, Breguet, A. Lange & Sohne, у его матери - 2 кольца из драгоценного металла с драгоценным камнем, 2 пары серьг и подвеска.

Кроме того, в январе текущего года Труханов задекларировал подарок не в денежной форме от дочери Екатерины стоимостью 600 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в сети раскрыли малоизвестные факты о мэре Одессы Труханове.

30 мая 2018 года НАБУ и САП завершили расследование по делу против мэра Одессы Труханова.

За 2018 год председатель Одесского городского совета Геннадий Труханов задекларировал 249 185 гривен доходов.

Также НАПК направило в суд протокол об административном нарушении в отношении председателя Одесского городского совета Геннадия Труханова за декларирование недостоверной информации.

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