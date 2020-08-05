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05 августа 2020, среда, 19:51 11
Финансы 2020-08-05T19:51:56+03:00
Українські Новини
Кредитный портфель банков сократился из-за эпидемии COVID-19 и введения карантина

Кредитный портфель банков сократился из-за эпидемии COVID-19 и введения карантина

Елена Новикова
НБУ, Нацбанк, Карантин, Кредиты, Коронавирус, кредитный портфель, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, карантин в Украине
Кредитный портфель банков сократился
Кредитный портфель банков сократился

Национальный банк отмечает, что кредитный портфель банков сократился вследствие эпидемии COVID-19 и введения карантина, в то время, как в Украине одобрили запрет на начисление штрафов за неуплату кредита во время карантина.

Об этом говорится в августовском "Обзоре банковского сектора", передают Українськi Новини.

"На фоне пандемии COVID-19, несмотря на дальнейшее удешевление кредитов, спрос бизнеса и населения на кредиты снижался, что привело к уменьшению кредитного портфеля банков", - подчеркнул НБУ.

Так, портфель чистых кредитов бизнеса (без учета резервов) сократился за квартал на 6,3% в гривне и на 3,6% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.

Портфель чистых кредитов населению уменьшился на 5% за квартал (-4,4% за апрель) впервые с начала 2017 года.

По данным НБУ, ключевым фактором такого сокращения было формирование банками резервов при одновременном сокращении спроса на кредиты вследствие ухудшения потребительских настроений.

В частности, во 2-м квартале сократились займы на бытовую технику и автокредиты.

Во 2-м квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках.

В частности, гривневые вклады населения выросли на 10,9% во 2-м квартале, преимущественно за счет вкладов до востребования.

Отмечается, что такой прирост положительно контрастирует с кризисами прошлых лет, когда вкладчики активно забирали средства из банков.

"Прибыль банков за апрель-июнь сократилась до 7,7 млрд гривен, а за первое полугодие 2020 прибыль была на 23,4% меньше результата за аналогичный период прошлого года и составляла 23,8 млрд гривен", - сообщает НБУ.

Уменьшение прибыли связано с отчислением в резервы, а также снижением спроса на банковские услуги, которое привело к снижению комиссионных доходов.

Главным вызовом для прибыльной деятельности банков в дальнейшем будут потери от ухудшения качества кредитного портфеля, что приведет к росту отчислений в резервы в последующие два квартала.

В то же время процентные и комиссионные доходы продолжат расти, поэтому к концу года сектор останется прибыльным.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ объяснили, что такое кредиты "под 0%" и чем они опасны.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут брать ипотеку под 10%, нужно только подождать.

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