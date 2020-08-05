Криклий планирует увеличить объемы строительства дорог из цементобетона в рамках "Большого строительства"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий планирует увеличить объемы строительства дорог с использованием цементобетона в рамках проекта "Большое строительство".

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина со ссылкой на Криклия, передают Українськi Новини.

О таком решении Криклий сообщил 5 августа во время презентации Программы развития цементобетонных дорог в Украине, которую презентовали "Укравтодор", ГП "Государственный Дорожный НИИ им. М. П. Шульгина" и Ассоциация производителей цемента Украины.

"На данный момент цементобетонные дороги составляют только 1% от общей протяженности сети автодорог в Украине, но мы будем изменять эту ситуацию. Первые проекты с цементобетонным покрытием уже реализуются на дороге Н-31 "Киев - Днипро" в Полтавской области. Также продолжается реконструкция обхода Житомира на дороге М-06 и капитальный ремонт автодороги Н-14 "Александровка – Кропивницкий – Николаев" в Николаевской области", - сообщил Криклий.

Также сообщается, что такую технологию важно использовать на дорогах с интенсивным движением и большой нагрузкой на покрытие.

Кроме того, высокая локальная составляющая себестоимости покрытия помогает увеличить количество рабочих мест и сокращает зависимость Украины от импорта.

По словам Криклия, Мировой банк рекомендует строить такие дороги для создания дешевой и надежной инфраструктуры, поскольку цементобетонные дороги являются более дешевыми и надежными, они термостойкие и способны выдерживать большие нагрузки.

Как сообщали Українські Новини, в июне "Укравтодор" планировал подписать контракты с победителями тендеров на достройку двухуровневой автомобильной развязки в районе Стоянки и Гореничей Киевской области по трассе Киев-Чоп.

Кабинет министров распределил 35 млрд гривен на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Также в 2021 году в Киеве планируют сделать капитальный ремонт Майдана Незалежности и улице Хрещатик.