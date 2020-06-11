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11 июня 2020, четверг, 12:55 131 Документ
Транспорт 2020-06-11T12:55:01+03:00
Українські Новини
Ожидаемую к Евро-2012 развязку возле Гореничей обещают достроить, но к 2022 году

Ожидаемую к Евро-2012 развязку возле Гореничей обещают достроить, но к 2022 году

Татьяна Зотова
Строительство, Развязка, Дорога, Укравтодор, Стоянка, Гореничи
Долгострой в районе села Гореничи. Фото: ukrinform.ru
Долгострой в районе села Гореничи. Фото: ukrinform.ru

Укравтодор планирует уже в июне подписать контракты с победителями тендеров на достройку двухуровневой автомобильной развязки в районе Стоянки и Гореничей Киевской области по трассе Киев-Чоп. При этом, сама достройка займет два года с начала работ.

Об этом говорится в ответе Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) на информационный запрос Українських Новин.

"Подписание контракта с победителем тендера на выполнение работ по строительству транспортных развязок … М06 Киев-Чоп км 21+767 запланировано в июне 2020 года, о чем будет сообщено на официальном сайте Укравтодора. В соответствии с тендерной документацией, срок выполнения работ… составляет 2 года после предоставления Подрядчику распоряжения о начале работ", - говорится в ответе.

В Укравтодоре также уточнили, что в предыдущие годы строительством многострадальной развязки занималась Служба автомобильных дорог в Киевской области. Работы так и не были окончены и на данный момент не ведутся.

При этом, тендеры на достройку развязок по трассам Киев-Чоп и Киев-Одесса, финансируемых с участием Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, были проведены 12.03.2020 года.

Строительство автомобильной двухуровневой развязки возле Киева в районе Стоянки и Гореничей планировалось еще к Евро-2012. В 2012 году были возведены части бетонных конструкций. Однако работы несколько раз останавливались, сначала - из-за необходимости решения вопросов с землеотводом, позднее - с финансированием.

Перекресток Стоянка-Гореничи автотрассы Киев-Чоп на сегодняшний день является местом, где в утренние и вечерние часы образуются многокилометровые пробки из автомобилей въезжающих в Киев и выезжающих из столицы. 

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