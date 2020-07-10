На всех пляжах Киева вывесили желтые флаги: когда разрешат купаться

В то время как на 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку, на всех пляжах столицы вывесили желтые флаги и проводят дополнительные исследования воды. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, передают Українські Новини.

Все пляжи Киева получили желтые флаги, а это значит, что "не рекомендуется купаться" в водоемах.

Главное управление Госпродспоживслужбы в г. Киеве сообщил о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха, где выявлены отклонения от требований. В частности, превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки.

"Как отметили в коммунальном предприятии "Плесо", эту ситуацию вызвали сильные дожди, которые были в последние дни. Во время таких осадков в водоемах всего мира наблюдаются подобные показатели воды. На возвращение показателей с нормативными нужно 3-4 дня. Тогда ограничение будет снято", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что это не загрязнение. Таким можно считать лишь попадание в воды патогенных веществ (нефти, химикатов и т.д.).

Также в течение 3-х дней специалисты КП "Плесо" проведут дополнительные анализы воды.

"Уже заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей", – говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, в Киеве разрешили купаться в местных водоемах на 12 пляжах.

На киевских пляжах отдыхающие нарушают правила карантина: не соблюдают масочный режим и не придерживаются дистанции.