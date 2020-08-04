Гривна на межбанке укрепилась до 27,76 UAH/USD во вторник

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 12 коп. во вторник укрепился на 7 коп. до 27,76 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,84-27,88 UAH/USD, затем котировки снизились до до 27,82-27,84 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,76-27,78 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,93% с 23,74 UAH/USD до 27,76 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны на 8,60 копеек до 27,8225 UAH/USD 5 августа.



Тем временем экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты. Казначеи считают, что от личных договоренностей Шевченко и ручного управления межбанк и гривна будут сильно зависимы еще продолжительное время.