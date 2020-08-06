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06 августа 2020, четверг, 06:03 2301
Транспорт 2020-08-06T08:00:04+03:00
Українські Новини
Украинцы стали покупать значительно больше подержанных автомобилей: ТОП-5 самых популярных марок

Украинцы стали покупать значительно больше подержанных автомобилей: ТОП-5 самых популярных марок

Олексій Козаченко
Ford, Volkswagen, Растаможка, продажи б/у автомобилей
Рынок подержанных авто. Фото: minfin.com.ua
Рынок подержанных авто. Фото: minfin.com.ua

Пока собственное автомобильное производство в Украине сокращается, в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года продажи подержанных импортированных легковых автомобилей увеличились на 43% до 34,3 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В июле свою первую регистрацию в Украине прошли 34,3 тыс. поддержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы... Это на 43% больше, чем в июле прошлого года и на 17% больше относительно предыдущего месяца", - говорится в сообщении.

При этом растаможенные авто охватили более 80% первичного рынка легковых авто.

Согласно сообщению, в июле самой популярной маркой среди импортных поддержанных авто остается Volkswagen с результатом 5,6 тыс. автомобилей.

Второй по популярности стала марка Ford, 3,4 тыс. автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

На третьем месте Skoda с июльским результатом в 2,8 тыс. авто.

Автомобили марки Renault показали четвертый результат, их выбрали 2,7 тыс. человек.

Замыкает пятерку лидеров Nissan с результатом в 1,9 тыс. единиц.

Всего за январь-июль украинскую прописку получили 173,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, что в 4 раза больше, чем проданных в стране новых авто за тот же период.

Напомним, продажи новых авто в июле росли значительно скромнее, чем автомобилей б/у. 

Также, незначительно выросли продажи новых коммерческих авто.

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