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09 мая 2020, суббота, 07:00 704
Экономика 2020-05-09T08:30:02+03:00
Українські Новини
За прошлый месяц в Украине сократилось производство авто на 58%

За прошлый месяц в Украине сократилось производство авто на 58%

Валерия Драгомирова
Автомобили, Карантин, Укравтопром, Производство авто
Авто. Фото: pexels
Авто. Фото: pexels

В то время, как украинцы вдвое меньше покупали авто во время карантина, в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года производство автотранспортных средств в Украине сократилось на 58% до 59 единиц, при этом все автомобили в апреле были выпущены компанией "Еврокар" (Соломоново, Закарпатская область).

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

При этом относительно прошлого года апрельский выпуск автомобилей на "Еврокаре" уменьшился на четверть.

Всего с начала года в Украине было собрано 1 424 единиц автотранспортных средств, что на 24% меньше, чем за 4 месяца 2019 года, при этом производство легковых автомобилей сократилось на 22% до 1 238 единиц, коммерческих авто – на 20% до 12 единиц, автобусов - на 37% до 174 единиц. 

Как сообщали Українськi Новини, за первую неделю карантина украинцы начали массово покупать авто. На некоторые модели спрос вырос на 112%. 

Также во время карантина новые коммерческие автомобили покупали почти в два раза меньше




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