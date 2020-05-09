За прошлый месяц в Украине сократилось производство авто на 58%

В то время, как украинцы вдвое меньше покупали авто во время карантина, в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года производство автотранспортных средств в Украине сократилось на 58% до 59 единиц, при этом все автомобили в апреле были выпущены компанией "Еврокар" (Соломоново, Закарпатская область).

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.



При этом относительно прошлого года апрельский выпуск автомобилей на "Еврокаре" уменьшился на четверть.



Всего с начала года в Украине было собрано 1 424 единиц автотранспортных средств, что на 24% меньше, чем за 4 месяца 2019 года, при этом производство легковых автомобилей сократилось на 22% до 1 238 единиц, коммерческих авто – на 20% до 12 единиц, автобусов - на 37% до 174 единиц.



Как сообщали Українськi Новини, за первую неделю карантина украинцы начали массово покупать авто. На некоторые модели спрос вырос на 112%.



Также во время карантина новые коммерческие автомобили покупали почти в два раза меньше.







