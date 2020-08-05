В Днепре построили самую большую в Украине ТЭС, которая работает на шелухе от семечек

Биоэнергетическая ассоциация Украины заявляет, что в Днепре введена в эксплуатацию наибольшая в Украине тепловая электростанция (ТЭС) на биомассе мощностью 16 МВт.

Об этом говорится в сообщении ассоциации на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Крупнейшая в Украине ТЭС "Аякс - Днепр" на биомассе мощностью 16 МВт введена в эксплуатацию в Днепре! Такой мощности ТЭС на биотопливе - пока единственная в Украине", - говорится в нем.

Отмечается, что ТЭС "Аякс - Днепр" размещена возле завода по производству подсолнечного масла "Потоки" в Днепре и имеет два паровых котла (35 т/ч. каждый), производимые на предприятии "Котлоэнергопроект", а также паровой конденсационный турбогенератор SST-300 Siemens электрической мощностью 16 МВт.

Уточняется, что основным топливом для ТЭС являются лузги подсолнечника.

Как сообщали Українські Новини, глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха заявляет, что производители электроэнергии из биотоплива готовы к выходу на "зеленые аукционы".

Кабинет Министров обязал тепловые электростанции (ТЭС) использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

10 мая мощность генерации атомных электростанций упала до исторического минимума 7,41 тысяч МВт. Это составляет всего 53% от общей установленной мощности АЭС 13,84 тысяч МВт.