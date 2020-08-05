У Дніпрі побудували найбільшу в Україні ТЕС, яка працює на лушпинні від насіння

Біоенергетична асоціація України заявляє, що в Дніпрі введена в експлуатацію найбільша в Україні теплова електростанція (ТЕС) на біомасі потужністю 16 МВт.

Про це йдеться в повідомленні асоціації на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Найбільша в Україні ТЕС" Аякс - Дніпро "на біомасі потужністю 16 МВт введена в експлуатацію в Дніпрі! Такої потужності ТЕС на біопаливі - поки єдина в Україні", - йдеться в ньому.

Відзначається, що ТЕС "Аякс - Дніпро" розміщена біля заводу з виробництва соняшникової олії "Потоки" в Дніпрі і має два парових котлів (35 т / год. Кожен), вироблені на підприємстві "Котлоенергопроєкт", а також парової конденсаційний турбогенератор SST-300 Siemens електричною потужністю 16 МВт.

Уточнюється, що основним паливом для ТЕС є лушпиння соняшника.

Як повідомляли Українські Новини, глава правління біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха заявляє, що виробники електроенергії з біопалива готові до виходу на "зелені аукціони".

Кабінет Міністрів зобов'язав теплові електростанції (ТЕС) використовувати для виробництва електроенергії тільки українське вугілля.

10 травня потужність генерації атомних електростанцій впала до історичного мінімуму 7,41 тисячі МВт. Це становить всього 53% від загальної встановленої потужності АЕС 13,84 тисячі МВт.