Детские оздоровительные лагеря могут восстанавливать работу. В Минздраве назвали условия

В то время, как в Украине продлили адаптивный карантин до конца лета, с 1 августа разрешается восстановления работы детских оздоровительных лагерей на территориях с "зелеными" и "желтыми" уровнями эпидемической опасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения га своей странице в Facebook, передают Українські Новини. Так, чтобы восстановить работу детских оздоровительных лагерей, нужно создать соответствующие условия во время перевозки и пребывания на территории. Какие условия перевозки детей в учреждение Перевозка детей в заведение организованными группами или родителями в собственном авто. Необходимо проводить температурный скрининг работников, детей и сопровождающих лиц при перевозке. При перевозке необходимо обеспечить дистанцию между водителем и пассажирами не менее 1 метра или наличие физических барьеров. Водитель транспортного средства и сопровождающие лица должны находиться в масках. При перевозке железнодорожным транспортом, запрещается присутствие в вагоне посторонних лиц. Также необходима влажная уборка с дезинфицирующим средством перед каждым рейсом. Какие условия приема и пребывания в учреждение Рекомендуется принимать детей, проживающих в пределах региона. Принимать детей разрешается только при наличии медицинской справки (форма 079). Проводить температурный скрининг детей перед приемом и во время пребывания 3 раза в день. В заведение не допускаются дети, у которых повышенная температура. При повышенной температуре у ребенка в учреждении, он подлежит изоляции и госпитализации. Владелец заведения обязан обеспечить транспортировку ребенка с подтвержденным коронавирусом, который не требует пребывания в стационаре, к месту изоляции. Работа сотрудников заведения организуется вахтовым методом в пределах одной смены. Доступ на территорию заведения работников разрешается только в масках. Родители в заведение не допускаются. Также запрещается использовать тканевые полотенца и мягкие игрушки. Запрещается проводить массовые мероприятия в помещении и при участии приглашенных лиц. Также рекомендуется ограничение количества детей в отрядах до 15 человек. Адаптивный график питания детей. Также нужно ограничить занятия и игры с дополнительным инвентарем и тех, которые предусматривают физический контакт между детьми. Размещать детей в комнатах нужно из расчета 1 ребенок на 5 м кв. и обеспечить дистанцию в полтора метра. С 1 августа детские лагеря могут восстанавливать работу. Фото: Министерство здравоохранения Украины Ранее Українські Новини сообщали, с 1 августа Украину поделили на 4 зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В каждой зоне действуют правила и ограничения, в зеленой зоне можно: носить респиратор в общественном транспорте, проводить массовые мероприятия, посещать киносеансы, перевозить пассажиров в транспорте.