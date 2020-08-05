Детские оздоровительные лагеря могут восстанавливать работу. В Минздраве назвали условия

В то время, как в Украине продлили адаптивный карантин до конца лета, с 1 августа разрешается восстановления работы детских оздоровительных лагерей на территориях с "зелеными" и "желтыми" уровнями эпидемической опасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения га своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Так, чтобы восстановить работу детских оздоровительных лагерей, нужно создать соответствующие условия во время перевозки и пребывания на территории.

Какие условия перевозки детей в учреждение

Перевозка детей в заведение организованными группами или родителями в собственном авто.

Необходимо проводить температурный скрининг работников, детей и сопровождающих лиц при перевозке.

При перевозке необходимо обеспечить дистанцию ​​между водителем и пассажирами не менее 1 метра или наличие физических барьеров.

Водитель транспортного средства и сопровождающие лица должны находиться в масках.

При перевозке железнодорожным транспортом, запрещается присутствие в вагоне посторонних лиц.

Также необходима влажная уборка с дезинфицирующим средством перед каждым рейсом.

Какие условия приема и пребывания в учреждение

Рекомендуется принимать детей, проживающих в пределах региона.

Принимать детей разрешается только при наличии медицинской справки (форма 079).

Проводить температурный скрининг детей перед приемом и во время пребывания 3 раза в день.

В заведение не допускаются дети, у которых повышенная температура.

При повышенной температуре у ребенка в учреждении, он подлежит изоляции и госпитализации.

Владелец заведения обязан обеспечить транспортировку ребенка с подтвержденным коронавирусом, который не требует пребывания в стационаре, к месту изоляции.

Работа сотрудников заведения организуется вахтовым методом в пределах одной смены.

Доступ на территорию заведения работников разрешается только в масках.

Родители в заведение не допускаются.

Также запрещается использовать тканевые полотенца и мягкие игрушки.

Запрещается проводить массовые мероприятия в помещении и при участии приглашенных лиц.

Также рекомендуется ограничение количества детей в отрядах до 15 человек.

Адаптивный график питания детей.

Также нужно ограничить занятия и игры с дополнительным инвентарем и тех, которые предусматривают физический контакт между детьми.

Размещать детей в комнатах нужно из расчета 1 ребенок на 5 м кв. и обеспечить дистанцию ​​в полтора метра.

С 1 августа детские лагеря могут восстанавливать работу. Фото: Министерство здравоохранения Украины

Ранее Українські Новини сообщали, с 1 августа Украину поделили на 4 зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

В каждой зоне действуют правила и ограничения, в зеленой зоне можно: носить респиратор в общественном транспорте, проводить массовые мероприятия, посещать киносеансы, перевозить пассажиров в транспорте.