Ограничения продлили. Что разрешено и запрещено в "цветных" карантинных зонах

Кабмин продлил адаптивный карантин до конца лета и ввел понятия разных карантинных зон, на которые поделят Украину. Так в правительстве хотят избежать пиков заболеваний и перегрузки системы здравоохранения.

Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook.

"В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленый, желтый, оранжевый и красный по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Подразумевается, что критерии для разделения на зоны будут неизменными. В зависимости от того, будет много или мало заболевших, в области будут решать, усилить карантин или наоборот ослабить.

Подробнее с принципами эпидемиологической опасности и распределения регионов можно ознакомиться в инфографике.

В зеленой зоне можно:

носить или респиратор в общественном транспорте;

проводить массовые мероприятия;

посещать киносеансы;

перевозить пассажиров в транспорте.

В желтой зоне нельзя:

посещать места, где содержатся люди пенсионного возраста или люди в кризисных состояниях.

В оранжевой зоне нельзя:

работать хостелам и турбазам;

работать ресторанам ночью;

проводить плановые госпитализации в больницах;

посещать спортзалы и учреждения культуры;

принимать новые смены в детских лагерях.

В красной зоне нельзя:

работать общественному транспорту;

посещать учреждения образования;

работать ТРЦ.

Разделение на карантинные зоны. Инфографика МОЗ

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина в Украине более чем на месяц.

Министерство здравоохранения разработало правила проведения футбольных матчей с присутствием болельщиков в период карантина.