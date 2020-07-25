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25 июля 2020, суббота, 11:00 170 Инфографика
Общество 2020-07-25T11:15:01+03:00
Українські Новини
Ограничения продлили. Что разрешено и запрещено в "цветных" карантинных зонах

Ограничения продлили. Что разрешено и запрещено в "цветных" карантинных зонах

Кира Молчанова
Минздрав, Карантин, МОЗ, карантин в Украине, Адаптивный карантин
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Кабмин продлил адаптивный карантин до конца лета и ввел понятия разных карантинных зон, на которые поделят Украину. Так в правительстве хотят избежать пиков заболеваний и перегрузки системы здравоохранения.

Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook.

"В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленый, желтый, оранжевый и красный по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Подразумевается, что критерии для разделения на зоны будут неизменными. В зависимости от того, будет много или мало заболевших, в области будут решать, усилить карантин или наоборот ослабить.

Подробнее с принципами эпидемиологической опасности и распределения регионов можно ознакомиться в инфографике.

В зеленой зоне можно:

  • носить или респиратор в общественном транспорте;
  • проводить массовые мероприятия;
  • посещать киносеансы;
  • перевозить пассажиров в транспорте.

В желтой зоне нельзя:

  • посещать места, где содержатся люди пенсионного возраста или люди в кризисных состояниях.

В оранжевой зоне нельзя:

  • работать хостелам и турбазам;
  • работать ресторанам ночью;
  • проводить плановые госпитализации в больницах;
  • посещать спортзалы и учреждения культуры;
  • принимать новые смены в детских лагерях.

В красной зоне нельзя:

  • работать общественному транспорту;
  • посещать учреждения образования;
  • работать ТРЦ.

Разделение на карантинные зоны. Инфографика МОЗРазделение на карантинные зоны. Инфографика МОЗ

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина в Украине более чем на месяц.

Министерство здравоохранения разработало правила проведения футбольных матчей с присутствием болельщиков в период карантина.

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