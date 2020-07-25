Ограничения продлили. Что разрешено и запрещено в "цветных" карантинных зонах

Кабмин продлил адаптивный карантин до конца лета и ввел понятия разных карантинных зон, на которые поделят Украину. Так в правительстве хотят избежать пиков заболеваний и перегрузки системы здравоохранения. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook. "В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленый, желтый, оранжевый и красный по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении. Подразумевается, что критерии для разделения на зоны будут неизменными. В зависимости от того, будет много или мало заболевших, в области будут решать, усилить карантин или наоборот ослабить. Подробнее с принципами эпидемиологической опасности и распределения регионов можно ознакомиться в инфографике. В зеленой зоне можно: носить или респиратор в общественном транспорте; проводить массовые мероприятия; посещать киносеансы; перевозить пассажиров в транспорте. В желтой зоне нельзя: посещать места, где содержатся люди пенсионного возраста или люди в кризисных состояниях. В оранжевой зоне нельзя: работать хостелам и турбазам; работать ресторанам ночью; проводить плановые госпитализации в больницах; посещать спортзалы и учреждения культуры; принимать новые смены в детских лагерях. В красной зоне нельзя: работать общественному транспорту; посещать учреждения образования; работать ТРЦ. Разделение на карантинные зоны. Инфографика МОЗ Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина в Украине более чем на месяц. Министерство здравоохранения разработало правила проведения футбольных матчей с присутствием болельщиков в период карантина.