Дитячі оздоровчі табори можуть відновлювати роботу. У МОЗ назвали умови

У той час, як в Україні продовжили адаптивний карантин до кінця літа, з 1 серпня дозволяється відновлення роботи дитячих оздоровчих таборів на територіях з "зеленими" і "жовтими" рівнями епідемічної небезпеки. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини. Так, щоб відновити роботу дитячих оздоровчих таборів, потрібно створити відповідні умови під час перевезення і перебування на території. Які вимоги перевезення дітей у табори Перевезення дітей до закладу організованими групами або батьками у власному авто. Необходімо проводити температурний скринінг працівників, дітей та супутніх осіб при перевезенні. При перевезенні необхідно забезпечити дистанцію між водієм і пасажирами не менше 1 метра або наявність фізичних бар'єрів. Водій транспорту та супутні особи повинні перебувати в масках. При перевезенні залізничним транспортом, забороняється присутність у вагоні сторонніх облич. Також необхідне вологе прибирання з дезінфекційним засобом перед кожним рейсом. Які вимоги приймання та перебування в таборі Рекомендується приймати дітей, які проживають в межах регіону. Приймати дітей дозволяється тільки при наявності медичної довідки (форма 079). Проводьте температурний скринінг дітей перед прийманням і під час перебування 3 рази в день. У заклад не допускаються діти, у яких підвищена температура. При підвищеній температурі у дитини в установі, вона підлягає ізоляції та госпіталізації. Власник закладу зобов'язаний забезпечити транспортування дитини з підтвердженим коронавірусом, який не вимагає перебування в стаціонарі, до місця ізоляції. Робота співробітників закладу організовується вахтовим методом в межах однієї зміни. Доступ на територію закладу працівників дозволяється тільки в масках. Батьків у заклад не пропускати. Також забороняється використовувати тканинні рушники та м'які іграшки. Забороняється проводити масові заходи в приміщенні і з участю запрошених осіб. Також рекомендується обмежену кількість дітей в загонах (до 15 осіб). Адаптивний графік харчування дітей. Також потрібно обмежити заняття та ігри з додатковим інвентарем і тих, які передбачають фізичний контакт між дітьми. Розміщати дітей в кімнатах потрібно за розрахунком 1 дитина на 5 м кв. і забезпечити дистанцію в півтора метра. З 1 серпня дитячі табори можуть відновлювати роботу. Фото: Міністерство охорони здоров'я України Раніше Українські Новини повідомляли, що з 1 серпня Україну поділили на 4 зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". У кожній зоні діють правила і обмеження, в зеленій зоні можна: носити респіратор в громадському транспорті, проводити масові заходи, відвідувати кіносеанси, перевозити пасажирів в транспорті.