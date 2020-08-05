Дитячі оздоровчі табори можуть відновлювати роботу. У МОЗ назвали умови

У той час, як в Україні продовжили адаптивний карантин до кінця літа, з 1 серпня дозволяється відновлення роботи дитячих оздоровчих таборів на територіях з "зеленими" і "жовтими" рівнями епідемічної небезпеки. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Так, щоб відновити роботу дитячих оздоровчих таборів, потрібно створити відповідні умови під час перевезення і перебування на території.

Які вимоги перевезення дітей у табори

Перевезення дітей до закладу організованими групами або батьками у власному авто.

Необходімо проводити температурний скринінг працівників, дітей та супутніх осіб при перевезенні.

При перевезенні необхідно забезпечити дистанцію між водієм і пасажирами не менше 1 метра або наявність фізичних бар'єрів.

Водій транспорту та супутні особи повинні перебувати в масках.

При перевезенні залізничним транспортом, забороняється присутність у вагоні сторонніх облич.

Також необхідне вологе прибирання з дезінфекційним засобом перед кожним рейсом.

Які вимоги приймання та перебування в таборі

Рекомендується приймати дітей, які проживають в межах регіону.

Приймати дітей дозволяється тільки при наявності медичної довідки (форма 079).

Проводьте температурний скринінг дітей перед прийманням і під час перебування 3 рази в день.

У заклад не допускаються діти, у яких підвищена температура.

При підвищеній температурі у дитини в установі, вона підлягає ізоляції та госпіталізації.

Власник закладу зобов'язаний забезпечити транспортування дитини з підтвердженим коронавірусом, який не вимагає перебування в стаціонарі, до місця ізоляції.

Робота співробітників закладу організовується вахтовим методом в межах однієї зміни.

Доступ на територію закладу працівників дозволяється тільки в масках.

Батьків у заклад не пропускати.

Також забороняється використовувати тканинні рушники та м'які іграшки.

Забороняється проводити масові заходи в приміщенні і з участю запрошених осіб.

Також рекомендується обмежену кількість дітей в загонах (до 15 осіб).

Адаптивний графік харчування дітей.

Також потрібно обмежити заняття та ігри з додатковим інвентарем і тих, які передбачають фізичний контакт між дітьми.

Розміщати дітей в кімнатах потрібно за розрахунком 1 дитина на 5 м кв. і забезпечити дистанцію в півтора метра.

З 1 серпня дитячі табори можуть відновлювати роботу. Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Раніше Українські Новини повідомляли, що з 1 серпня Україну поділили на 4 зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону".

У кожній зоні діють правила і обмеження, в зеленій зоні можна: носити респіратор в громадському транспорті, проводити масові заходи, відвідувати кіносеанси, перевозити пасажирів в транспорті.