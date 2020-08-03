В ЮНИСЕФ призвали Кабмин не менять "Пакет малыша" на деньги

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине призывает Кабинет Министров сохранить программу единоразовой натуральной помощи "Пакет малыша" вместо монетизации помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українськi Новини.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает правительство Украины сохранить критически важную программу поддержки семей с детьми - "пакет малыша", который последним решением правительства заменяют денежной выплатой. По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде пакетов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, критически важно, что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.

"Пакет малыша" объединяет в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и учебные материалы для родителей, например, о вакцинации и грудном вскармливании.

Поэтому, кроме материальной поддержки, семья получает важную информацию, которая воспитывает навыки позитивного родительства и помогает снизить напряжение в подготовке к появлению новорожденному.

В течение двух лет ЮНИСЕФ систематически собирал отзывы родителей относительно программы.

Министерство социальной политики прислушивалось к пожеланию семей и улучшало наполнения пакета малыша.

За два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза.

И если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет перед денежной выплатой, то на данный момент 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.

"Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров из пакета малыша обойдется родителям дороже на 50-200%.

Согласно недавнему опросу ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% бенефициаров. Почти половине (49%) получателей "пакета малыша" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни", - добавлено в сообщении.

Родители, которые получали пакет, высоко оценивают пользу программы и качество наполнения.

В среднем предметы из пакета малыша оценивается в 4,8 балла из 5 возможных.

Более половины получателей считают содержание "пакета малыша" достаточным.

"Мы призываем правительство продлить программу "Пакет малыша ", которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине. Абсолютное большинство родителей поддерживают эту инициативу и отмечают ее влияние на собственный бюджет", - сказала Лотта Сильвандер, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июля Министерство финансов совместно с Министерством социальной политики разработали удобный механизм монетизации "пакета малыша".

До этого Минсоцполитики было намерено закупить около 250 тысяч "пакетов малыша" для рожениц.