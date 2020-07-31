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31 июля 2020, пятница, 23:34 202
Общество 2020-08-01T00:30:07+03:00
Українські Новини
Киевский фуникулер закрыли на ремонт до конца лета

Киевский фуникулер закрыли на ремонт до конца лета

Кира Молчанова
Киев, Ремонт, Фуникулер, Киевский фуникулер
Фуникулер, Киев. Фото: Валерия Назаренко
Фуникулер, Киев. Фото: Валерия Назаренко

Киевский фуникулер, которому в мае исполнилось 115 лет, закрылся на ремонт, продлящийся минимум до 21 августа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев".

"Сейчас на станциях проводят плановые ремонтные работы, которые завершат 21 августа", - говорится в сообщении.

Работники этого общественного транспорта на вопрос, почему эти работы нельзя было провести весной, во время карантина, когда общественный транспорт не работал, рассказали, что дату ремонта менять нельзя. Ремонтные работы проводят ежегодно в один и тот же период.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году фуникулер заработал после планового ремонта 29 августа. В результате регламентных работ на фуникулере были обновлены средства связи, пол и потолки, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы.

Ранее, 18 марта 2019 года, Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект реставрации фуникулера за 363,2 млн гривен. Согласно проекту реставрации, длительность ремонтных работ предполагалась 7 месяцев, а общая стоимость 363,2 млн гривен. В том числе на строительные работы хотели выделить 46,8 млн гривен, на оборудование – 241,8 млн гривен.

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