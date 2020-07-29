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29 июля 2020, среда, 12:40 37
Общество 2020-07-29T12:43:08+03:00
Українські Новини
Киев намерен обустроить пешеходную зону с фонтаном возле станции метро "Арсенальная"

Киев намерен обустроить пешеходную зону с фонтаном возле станции метро "Арсенальная"

Елизавета Драбкина
Виталий Кличко, КГГА, пешеходная зона, Арсенальная
Пешеходная зона Фото с открытых источников
Пешеходная зона Фото с открытых источников

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена обустроить пешеходную зону с фонтаном возле станции метро "Арсенальная".

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Сегодня город перегружен автомобилями. И закрыть какие-то улицы только для пешеходов - очень сложно для трафика. Но мы уже определились с несколькими такими зонами. Первой пешеходной зоной в центре города станет территория возле станции метро "Арсенальная". Это не будет мешать движению авто, потому что создана она будет не на дороге. Там обустроят рекреационную зону и впоследствии - установят фонтан", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, средства на этот проект будут привлечены не из бюджета города.

К созданию этой зоны уже готовы присоединиться частные предприниматели, бизнес которых расположен рядом.

"В дальнейшем мы будем рассматривать возможность создания пешеходных зон в других районах столицы. И не только в центральных", - отметил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева отменил пешеходные зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. Позже КГГА обжаловала данное решение суда.

Также КГГА утвердила проект реконструкции зоны отдыха "Центральная" в части создания рекреационного маршрута с благоустройством прилежащей территории на Трухановом острове в Днепровском районе на 495,2 млн гривен.

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