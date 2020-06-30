подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 июня 2020, вторник, 14:39 84 Фото
Общество 2020-06-30T14:40:34+03:00
Українські Новини
В Украине открыли первый памятник жертвам еврейских погромов

В Украине открыли первый памятник жертвам еврейских погромов

Ирина Дорофейчук
Елена Коцеруба, Роман Майструк, Александр Коцеруба, Тетиев, Мемориал жертвам еврейских погромов

30 июня в городе Тетиев (Киевская область) открыли первый в Украине мемориал жертвам еврейских погромов периода Гражданской войны 1918-1920 годов. В марте 1920 года в городке были убиты около 4 000 евреев.

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

Подчеркнем, что речь идет именно о жертвах погромов, а не Холокоста. Таких памятных знаков в Украине есть немало, в том числе, есть и в Тетиеве. А вот дань памяти жертвам погромов в Украине отдали впервые.

Идея создания мемориала принадлежит заместителю городского головы Тетиева Елене Коцерубе. Проект был реализован при поддержке мэра города Романа Майструка и председателя общественной организации "Єдина громада – єдина мета" Александра Коцерубы, мужа Елены. Мемориал торжественно открыли на территории бывшего еврейского кладбища.

"Впервые про еврейскую историю города я услышал от своего заместителя Елены Коцерубы, - сказал мэр Тетиева. – Архивные документы шокировали: 100 лет назад город был фактически уничтожен в погроме. Шок смешался с удивлением, так как до сих пор в Тетиеве не было даже таблички с упоминанием тех ужасных событий".

Во время Гражданской войны в еврейских погромах погибли около 200 тыс. человек. В свое время Тетиев был еврейским городком – свыше 80% жителей были евреи. Однако уже много лет евреев в городе нет вообще. Кошмарный погром в марте 1920 года, который устроил отряд атамана Оверка Куравского, уничтожил три четверти тогдашней общины – 4 000 человек.

"Когда мы строили мемориал, вокруг крутилось много детей, - подчеркнул Роман Майструк. – Им действительно интересна эта история. И если эти дети не просто прочитают надписи на памятнике, а сделают выводы, то еще не все потеряно в нашем городе".

Больше новостей о: Елена Коцеруба Роман Майструк Александр Коцеруба Тетиев Мемориал жертвам еврейских погромов

Киев готов отложить введение единого е-билета до 2021
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось
Новости
В Украине открыли первый памятник жертвам еврейских погромов 14:39 Фото
На ВНО по украинскому языку зарегистрировались 370 тыс. человек 14:30
"Запорожгаз Сбыт" просит Минэнерго не допустить срыва поставок природного газа населению 14:30 Пресс-релиз
Львовская область десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом 14:17
Вместо помощи людям власть хочет повысить себе зарплаты, – Бойко 14:15
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен 09:21
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Кличко, Комарницкого и Тищенко словили на распиле 6 млрд гривен при достройке Подольского моста, — СМИ 11:17
больше новостей
В пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok