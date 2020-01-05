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05 января 2020, воскресенье, 21:34 616
Медицина 2020-01-05T22:00:11+02:00
Українські Новини
Трансплантация органов в Украине: Кабмин утвердил тарифы

Трансплантация органов в Украине: Кабмин утвердил тарифы

Ярина Вацяк
Операция, Кабмин, Медицина, Тарифы, Цены на трансплантацию, Трансплантация
Операция Фото: НикОГА
Операция Фото: НикОГА

В то время, как в Украине с 2020 года должна заработать новая система трансплантации, Кабинет Министров утвердил тарифы для предоставления третичной медицинской помощи методом трансплантации.

Об этом говорится в постановлении правительства №1083 от 18 декабря, передают Українськi Новини.

Согласно ему, были утверждены тарифы на трансплантацию органов в размере от 18,63 тыс. гривен (тканевое типирование реципиента) до 855,039 тыс. гривен (пересадка печени, части печени).

Также были утверждены тарифы на трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток в рамере 1,309-1,360 млн гривен.

Согласно постановлению Кабмина, установлены следующие цены на трансплантацию:

  • 323 798 грн - аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа), а АВО-несовместимая трансплантация почки - 721 230 грн;
  • 535 280 грн - пересадка сердца или комплекса "сердце-легкие";
  • 855 039 грн - трансплантация печени или ее части;
  • От 1 300 000 гривен - пересадка гемопоэтических стволовых клеток;
  • 116 130 грн - донорская резекция печени
  • 18 630 грн - тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методом ПЦР).

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав запустит систему "перекрестного донорства" в 2020 году.

Тем временем, Минздрав уже начал тестировать новую систему трансплантации

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