Трансплантация органов в Украине: Кабмин утвердил тарифы

В то время, как в Украине с 2020 года должна заработать новая система трансплантации, Кабинет Министров утвердил тарифы для предоставления третичной медицинской помощи методом трансплантации. Об этом говорится в постановлении правительства №1083 от 18 декабря, передают Українськi Новини. Согласно ему, были утверждены тарифы на трансплантацию органов в размере от 18,63 тыс. гривен (тканевое типирование реципиента) до 855,039 тыс. гривен (пересадка печени, части печени). Также были утверждены тарифы на трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток в рамере 1,309-1,360 млн гривен. Согласно постановлению Кабмина, установлены следующие цены на трансплантацию: 323 798 грн - аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа), а АВО-несовместимая трансплантация почки - 721 230 грн; 535 280 грн - пересадка сердца или комплекса "сердце-легкие"; 855 039 грн - трансплантация печени или ее части; От 1 300 000 гривен - пересадка гемопоэтических стволовых клеток; 116 130 грн - донорская резекция печени 18 630 грн - тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методом ПЦР). Как сообщали Українськi Новини, Минздрав запустит систему "перекрестного донорства" в 2020 году. Тем временем, Минздрав уже начал тестировать новую систему трансплантации.