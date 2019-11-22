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22 ноября 2019, пятница, 19:38 30
Медицина 2019-11-22T19:45:45+02:00
Українські Новини
Минздрав запустит систему "перекрестного донорства" в 2020 году

Минздрав запустит систему "перекрестного донорства" в 2020 году

Медицина, Минздрав, Трансплантация, донорство, пересадка органов
Трансплантация органов. Фото: pixabay
Трансплантация органов. Фото: pixabay

Помимо того, что Минздрав принял решение разработать законопроект о психическом здоровье, в министерстве также намеренны запустить систему трансплантации в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Одним из ключевых направлений работы Министерства здравоохранения Украины в следующем году станет запуск системы трансплантации.

Первоочередные задачи этого направления:

  • создание соответствующей нормативно-правовой базы до конца текущего года, которая разблокирует возможность построения системы;
  • внедрение в практику Единой государственной информационной системы трансплантации, где донор и реципиент смогут находить друг друга;
  • продвижение профессии трансплант-координаторов, обучение которых уже началось;
  • запуск "перекрестного донорства", когда идет обмен органами между живыми донорами, которые не являются родными;
  • возможность при жизни дать согласие на донорство после смерти.

Отдельным пунктом в приоритетах Минздрава Украины на 2020 год стоит привлечения инвестиций в систему здравоохранения.

"Мы все понимаем, что никогда у государства не будет столько средств, чтобы обновить больницы и оборудование, развивать клинические исследования и др. А все это имеет очень большое влияние на качество медицинских услуг. Поэтому создание условий для захода инвестиций в сферу, переговоры с потенциальными инвесторами и упаковки инвестиционных инициатив в проекты - тоже на повестке дня МЗ и правительства в целом", - подытожила на мероприятии министр Зоряна Скалецкая.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав начал тестировать новую систему трансплантации. Тем временем медики заверили, что употребление марихуаны не мешает быть донором почек.

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