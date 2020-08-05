Работники поезда должны были сообщить в полицию об избиении и попытке изнасилования журналистки в купе, — юрист

Работники поезда должны были сообщить в полицию об избиении и попытке изнасилования журналистки в купе, — юрис

Юрист и адвокат Александр Дульский заявляет, что согласно совместному приказу МВД и Министерства инфраструктуры, работники поездной бригады должны были сообщить в полицию об избиении и попытке изнасилования пассажирки - журналистки телеканала "Интер" Анастасии Луговой.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Есть приказ Мининфрастуруктуры и МВД. Эта ситуация могла случиться как в поезде, так и не в поезде. За совершение уголовного правонарушения открывается уголовное производство и расследуется", - сказал он.

При этом, по его словам, специфика железнодорожных перевозок такова, что за всеми подозрительными или неуравновешенными лицами не уследишь, и поэтому случаются такие инциденты.

Вместе с тем он отметил, что согласно совместному приказу МВД и Мининфраструктуры, если сотрудники полиции выполняют свои служебные полномочия непосредственно в поезде, то о предпринятых ими мерах по прекращению правонарушения начальник поезда делает запись в рейсовом журнале с указанием должностей полицейских, которые, в свою очередь, должны поставить свои подписи под записью.

Согласно этому приказу, в случае уголовных или административных правонарушений на железнодорожном транспорте сотрудники "Укразализныци" должны немедленно сообщать об этом органам полиции и до их прибытия, по возможности, принять меры по недопущению посторонних лиц к месту происшествия и при необходимости вызвать медпомощь или спасательные службы.

Он считает, что в данной конкретной ситуации полицейские должны дать пояснения, почему их не было в поезде на месте происшествия.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал подозреваемого в избиении и попытке изнасилования журналистки телеканала "Интер" Луговой.

Кроме того, потерпевшая заявила, что работники поезда предлагали ей взятку за молчание.